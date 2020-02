De langverwachte nieuwe supersportwagen van Maserati gaat MC20 heten. Dat staat voor Maserati Corse 2020 en luidt meteen ook de terugkeer naar de autosport van het legendarische merk in. De MC20 is het eerste model in het nieuwe Maserati-tijdperk en maakt eind mei zijn debuut in Modena.

MC20 onderstreept de sportieve inborst van het nieuwe model. MC is de afkorting van Maserati Corse, terwijl het getal 20 verwijst naar 2020, het jaar dat de start van een nieuwe fase in Maserati's historie markeert. De allereerste raceauto die was getooid met het drietand-embleem, was de Tipo 26. Daar stond het getal voor het productiejaar, en op een vergelijkbare wijze is de MC20 de eerste auto die is ontstaan in het nieuwe tijdperk van de onderneming uit Modena.

De supersportwagen is de nazaat van de succesvolle MC12, de auto die in 2004 na 37 jaar van afwezigheid de terugkeer van Maserati in de autosport symboliseerde. De MC12 won in de periode 2004-2010 liefst 22 races (inclusief drie overwinningen tijdens de 24 Uren van Spa) en 14 kampioenschapstitels in het constructeurs-, rijders- en teamkampioenschap van de FIA GT. Met de nieuwe MC20 maakt Maserati ook zijn rentree in de wereld van de autosport.

Het nieuwe model wordt geproduceerd in de fabriek in Modena, waar reeds is gestart met het moderniseren van de productielijn, die ook plaats gaat bieden aan de geavanceerde elektrische aandrijflijn. Tegelijkertijd is Maserati begonnen met de bouw van een nieuwe lakstraat, een compleet nieuw onderdeel van de productiefaciliteit. De nieuwe lakstraat wordt voorzien van geavanceerde, innovatieve technologieën die een lage impact op het milieu zullen hebben.(Belga)

