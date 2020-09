De wereldpremière van een nieuwe Mercedes S-klasse is traditioneel een mega-event met honderden genodigden uit de hele wereld maar in coronatijden is alles anders. De persvoorstelling van de zevende generatie S-klasse was geïncorporeerd in de inhuldigingsceremonie van een nieuwe fabriek van Mercedes.

De Mercedes S-klasse is sinds jaar en dag de nummer één onder de luxelimousines ondanks verwoede pogingen van Audi en BMW om met de A8 en 7-reeks uit de schaduw van de S-klasse te treden. Keizers, koningen, presidenten, captains of industry, film- en zangvedetten, allemaal verkiezen ze voor officiële ontvangsten of optredens een S-klasse, liefst mét lange wielbasis en in decent Obsidiaanzwart.

...

De Mercedes S-klasse is sinds jaar en dag de nummer één onder de luxelimousines ondanks verwoede pogingen van Audi en BMW om met de A8 en 7-reeks uit de schaduw van de S-klasse te treden. Keizers, koningen, presidenten, captains of industry, film- en zangvedetten, allemaal verkiezen ze voor officiële ontvangsten of optredens een S-klasse, liefst mét lange wielbasis en in decent Obsidiaanzwart. De eerste S-klasse (W116-serie) dateert van 1972 en is met de nieuwe W223-serie aan zijn zevende generatie toe. Elke nieuwe generatie luidde een nieuwe episode in van technologische vernieuwing en zette nieuwe maatstaven op het vlak van rijplezier, comfort, prestaties, verbruik en veiligheid onder het motto dat alleen het beste goed genoeg is voor de klant van een Mercedes S-klasse. Daarnaast heeft het vlaggenschip van het merk de maatschappelijke status van het fenomeen auto naar een hoger niveau getild. Vandaar dat de lancering van een nieuwe S-klasse voor autojournalisten altijd een bijzondere gebeurtenis is waar zij lang op voorhand naar uitkijken. Niet in het minst omwille van het spektakel dat daar telkenmale mee gepaard gaat. De wereldpremière van de zesde generatie, op een woensdagavond in mei 2013, gebeurde niet toevallig in een reusachtige hangar op het fabrieksterrein van vliegtuigbouwer Airbus in Hamburg. De symboliek lag voor de hand: op de plaats waar het beste vliegtuig ter wereld werd gebouwd, presenteerde Mercedes de nieuwe 'beste auto ter wereld'. Uitgerekend op het moment dat de toenmalige Mercedes-topman Zetsche het woord nam, barstte boven de stad een hevig onweer los. Even dreigde de voorstelling letterlijk in het water te vallen maar gelukkig was de donderbui van korte duur en kon de Airbus uit Stuttgart met de nieuwe S-klasse aan boord veilig landen en richting de hangar taxiën waar de nieuwkomer op een oorverdovend applaus werd onthaald. De perspresentatie van de S-klasse in Hamburg blijft verreweg een van de meest impressionante.Terug naar de wereldpremière van de zevende generatie S-klasse van woensdag 2 september jl. Door corona werd die geïncorporeerd in de inhuldigingsceremonie van Factory 56, de nieuwe Mercedes-fabriek in het Duitse Sindelfingen. In plaats van 500 waren slechts 50 journalisten aanwezig, onder hen één Belgische collega. In de aanloop naar de presentatie had Mercedes de redacties bevoorraad met technische specificaties en foto's. Daaruit viel op te maken dat de nieuwkomer de ambitie heeft om in de voetsporen te treden van zijn voorgangers en nieuwe maatstaven wil zetten op het vlak van comfort, prestaties, verbruik, veiligheid maar ook inzake digitalisering, connectiviteit én autonoom rijden. Die laatste zijn domeinen waarin Mercedes de voorbije jaren zijn koppositie heeft moeten delen met of afgeven aan directe concurrenten zoals Audi en BMW of nieuwkomer Tesla. Lees verder onder de foto'sMet de zevende generatie wil het merk met de ster opnieuw orde op zaken stellen. De nieuwe S-klasse is op vele gebieden intelligenter geworden. Digitale innovaties zoals MBUX worden aangevuld met nieuwe uitrustingen die het rijplezier verhogen en terzelfdertijd het autorijden nog veiliger maken. Denk aan de achterasbesturing met een grote stuuruitslag en airbag voor de passagiers achteraan of de nieuwe functie die de hele carrosserie bij een dreigende botsing van opzij verhoogt. Het interieur wordt nog digitaler en intelligenter. Op vijf grote displays maken scherpe weergaven het makkelijker om de voertuig- en comfortfuncties te bedienen. Het grotere head-up display geeft vanaf nu ook augmented reality (AR)-content weer. Zo worden bij het navigeren animated afslagpijlen virtueel en met grote precisie op de rijbaan geprojecteerd. Voor de rijassistentiefuncties wordt info van bijvoorbeeld de actieve afstandsassistent getoond. De spraakassistent 'Hey Mercedes' bezit nog meer zelflerende capaciteiten en biedt extra communicatiemogelijkheden door activering van online services in de Mercedes me-app. Het samenspel tussen digitale en analoge luxe resulteert in een revolutionair interieurdesign dat herinnert aan het interieurconcept van Tesla. De auto evolueert almaar meer naar een kantoor op wielen. Naar verwachting zal de S-klasse vanaf de tweede helft van 2021 zogenaamd 'hooggeautomatiseerd' kunnen rijden, zelfs in situaties met een hoge verkeersdichtheid of in files. De rijassistentiesystemen zijn bovendien in staat om te reageren op een dreigende botsing. Daarnaast beschikt de nieuwe S-klasse over de technologie om parkeergarages met AVP (Automated Valet Parking)-infrastructuur volledig automatisch en zonder bestuurder achter het stuur in- en uit te rijden. De zevende generatie blijft onmiddellijk herkenbaar als een S-klasse. Vooraan springt de grote grille in het oog, de koplampen zijn smaller en kleiner geworden. Het optionele DIGITAL LIGHT gaat voor het eerst in serieproductie en maakt nieuwe ondersteunende functies mogelijk: voetgangers die langs de kant van de weg worden gedetecteerd, worden verlicht om zo de aandacht van de bestuurder te trekken. In de aanvangsfase is de nieuwe S-klasse leverbaar met zescilinder-in-lijn benzine- en dieselmotoren. In 2021 volgt een plug-in hybrid met een volledig elektrische actieradius van zo'n 100 kilometer. Een full electric versie van de S-klasse komt er niet, die eer valt de EQS te beurt. De nieuwkomer zet ook nieuwe maatstaven op het vlak van duurzaamheid: meer dan 98 kg aan onderdelen is gemaakt van grondstofbesparende materialen en nog eens 40 kg van hernieuwbare grondstoffen. Lees verder onder de fotoIn zijn laudatio herinnerde Mercedes-topman Ola Källenius eraan dat de S-klasse de beste verkochte luxelimousine ter wereld is en dat de zevende generatie die status graag wil behouden. Zij is volgens hem de 'belichaming van de claim van het merk om de beste auto ter wereld te produceren waarbij ultieme luxe-ervaring hand in hand gaat met maximale veiligheid en het hoogst mogelijke comfortniveau.' Voor Källenius, sinds mei vorig jaar de nummer één van het automerk, komt de nieuwe S-klasse geen dag te vroeg. Het concern heeft een barslecht jaar achter de rug met tegenvallende bedrijfsresultaten, ondanks draconische besparingsmaatregelen op alle niveaus van het autoconcern. Tijdens de eerste zes maanden van 2020 leed Mercedes een operationeel verlies van 1,7 miljard. Van de S-klasse is geweten dat die een winstmarge genereert van 15 à 20 procent of 15.000 à 20.000 euro per exemplaar. Off the record is te horen dat de voorbije dagen en weken een recordaantal voorafbestellingen is binnengekomen vanuit China en de VS. Voor 2021 verwacht Källenius wereldwijd 80.000 exemplaren van de nieuwe S-klasse te kunnen verkopen. Met de ingebruikname van de Factory 56 hoopt hij de productiekost met 25 procent te verminderen. Dat zijn hoopgevende vooruitzichten en versterken zijn positie tegenover zijn aandeelhouders onder wie ene Li Shufu, de grote baas van de Chinese autogroep Geely (eigenaar van onder andere Volvo, Polestar, Lynk & Co en Lotus) die 9,8 procent van de Mercedes-aandelen in zijn portefeuille heeft en bij herhaling heeft aangedrongen op een hogere rendabiliteit. Die is nodig om verder waardeverlies van het Mercedes-aandeel tegen te gaan en eventuele overnamekandidaten op afstand te houden. Vanuit dit perspectief is het wenselijk dat de nieuwe S-klasse goed wordt onthaald en beslissend is voor de toekomst van het merk met de ster.