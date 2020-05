De Opel-ingenieurs leggen de laatste hand aan de nieuwe generatie van de Mokka. Deze compacte SUV wordt tot 120 kilogram lichter dan de vorige generatie. De nieuwe Opel Mokka wordt begin 2021 in de showrooms verwacht.

De nieuwe Mokka gaat eind 2020 in productie. Bij het Test Center Rodgau-Dudenhofen in Duitsland vinden momenteel werkzaamheden plaats om te zorgen voor een optimaal akoestisch comfort in het interieur, een uitstekende voertuigveiligheid op hoge snelheden en het voor Opel typische stuur- en pedaalgevoel. Sinds februari dit jaar gebruiken experts op het gebied van chassis, aandrijflijn, elektronica en verlichting de arctische winter voor het optimaliseren van de wielophanging en rijhulpsystemen op bevroren meren en besneeuwde wegen in het Zweedse Lapland.

De nieuwe generatie van de Opel Mokka staat op een compleet nieuw platform, genaamd CMP (Common Modular Platform). Deze modulaire voertuigarchitectuur biedt maximale flexibiliteit tijdens de voertuigontwikkeling. Dankzij het 'multi-energy concept' is CMP geschikt voor diverse aandrijflijnen, van conventionele verbrandingsmotoren tot een batterij-elektrische aandrijflijn.

Dankzij de toepassing van zeer sterke staalsoorten valt het gewicht veel lager uit en neemt de carrosseriestijfheid sterk toe. Ten opzichte van de vorige generatie is de nieuwe Mokka tot wel 120 kg lichter, met nagenoeg dezelfde wielbasis en wielafmetingen. Het batterijpakket van de 100% elektrische Opel Mokka-e is laag in de bodemsectie gemonteerd, zodat een zeer laag zwaartepunt ontstaat. Tegelijkertijd neemt de carrosseriestijfheid met een stevige 30% toe. Dat is zeer gunstig voor de rijeigenschappen. De nieuwe Mokka arriveert begin 2021 bij de Opel-dealers. (Belga)

