De nieuwe Mokka, die weldra wordt onthuld, is nu al te ontdekken in augmented reality via een lanceringscampagne op sociale media via meerdere kanalen.

Opel heeft een augmented reality (AR) -filter ontwikkeld voor Facebook- en Instagram-verhalen. Deze filter legt de nieuwe Mokka in 3D over de levensechte foto's en video's van de gebruiker die op hun smartphone worden weergegeven, bijvoorbeeld hun oprit, geboorteplaats of favoriete café. Gebruikers kunnen de resulterende creaties op Facebook en Instagram delen met de hashtags #OpelMokka, #MokkaAR en de vermelding @Opel. Ze kunnen het gemakkelijk vinden door te zoeken op "Mokka" in de relevante filterfuncties. Alles wat u nodig hebt om creatief te worden met de nieuwe Mokka en de AR-filter, is een smartphone en een internetverbinding. Je kunt jezelf naast de Mokka plaatsen en er samen een foto van maken of - zoals het Opel's YouTubevoorbeeld laat zien - zelfs een hightech presentatievideo opnemen. U kunt het zelf proberen door de filter te gebruiken dat beschikbaar is op de twee platforms: Facebookverhalen http://s.opel.com/FB_MokkaAR, Instagramverhalen http://s.opel.com/IG_MokkaAR. De beste resultaten worden behaald in ruimtes met veel licht, zowel binnen als buiten. Er zijn ook geen grenzen aan waar de auto kan worden geparkeerd. Je kunt hem recht voor je parkeren en je kunt de grootte en hoek veranderen en op de salontafel of waar dan ook plaatsen door in en uit te zoomen en het model te draaien door op de afbeelding te tikken. Technisch gezien is Opel's Mokka AR-ervaring gebouwd met Spark AR, de eigen AR-ontwikkelingssuite van Facebook. De nieuwe Opel Mokka is het eerste model dat het nieuwe merkgezicht draagt, de Opel Vizor. Hetzelfde geldt voor het opnieuw ontworpen Opel Blitz-embleem en het centraal uitgelijnde typeplaatje aan de achterkant. De nieuwe Mokka is ook de eerste Opel met het Pure Panel en een volledig gedigitaliseerde, intuïtieve cockpit. Bovendien is het de eerste Opel die bij de start van de verkoop beschikbaar is met elektrische aandrijving en uiterst efficiënte verbrandingsmotoren. (Belga)

