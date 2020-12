De Opel Mokka-e heeft de "Connected Car Award 2020" gewonnen. De nieuwe, volledig elektrische SUV van het Duitse automerk is door de lezers van Auto Bild en Computer Bild uitgeroepen tot winnaar van deze fel gegeerde award voor compacte auto's.

Opel heeft met de Corsa, Insignia en Vivaro al verschillende keren de "Connected Car Award" gewonnen. Het merk gaat nu de toekomst tegemoet met de Opel Mokka en Mokka-e. Want hoe gedurfd en duidelijk het ontwerp van de nieuwkomer ook is, dit geldt ook voor de werking van de technologieën die in de Mokka beschikbaar zijn. Het middelpunt in het interieur is het Opel Pure Panel. De bestuurder kijkt naar een hightech cockpit die volledig digitaal is en toch geconcentreerd op de essentie en dus navenant verkleind.

Zoals typisch voor Opel, hebben Mokka chauffeurs en passagiers alle mogelijke "connecties". Het aanbod aan multimediasystemen strekt zich uit van multimedia-radio en multimedia-navigatiesystemen - elk met een volledig digitaal 7-inch bestuurdersinformatiedisplay en 7-inch kleurentouchscreen - tot het multimedia-navigatiesysteem Pro. Het topsysteem biedt een 10-inch kleurentouchscreen met hoge resolutie. In deze combinatie is het bestuurdersinformatiedisplay 12 inch groot. Zowel de Apple CarPlay als de Android Auto-compatibele multimediasystemen hebben een geïntegreerde spraakbesturing.

De passagiers kunnen hun smartphone in het opbergvak in de middenconsole stoppen. Compatibele telefoons worden hier draadloos opgeladen. OpelConnect biedt ook een directe verbinding met pechhulp en noodoproepen. Als de gordelspanners of airbags worden geactiveerd, verzendt het systeem automatisch een noodoproep. En met live navigatie kunnen verkeerssituaties in realtime worden geregistreerd en kunnen files dynamisch worden vermeden. Dit maakt de reis voor bestuurder en passagiers nog meer ontspannen.(Belga)

