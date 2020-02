De nieuwe Mercedes GLA, die zijn wereldpremière beleefde op het Autosalon van Brussel, schakelt meteen al een versnelling hoger met de AMG-versies.

Deze compacte sportieve SUV is van alle markten thuis: een rondje scheuren over een circuit, bergpassen beklimmen tijdens de wintersport, een ritje in de stad of het alledaagse werkverkeer. U zegt het maar, deze Mercedes doet het zonder een krimp te geven. De GLA AMG 45 is beschikbaar in twee vermogensniveaus van de 2 liter viercilinder met turbo: 387 pk standaard en 421 pk in de S-versie. Dit is een hoogtechnologische krachtbron die naar goede gewoonte in de AMG-motorenfabriek van Affalterbach met de hand wordt vervaardigd volgens het principe "one man, one engine".

Beide varianten brengen de power op de vier wielen via de 4Matic+ integrale aandrijving. Het nieuwe achterdifferentieel zorgt voor een ideale vermogensverdeling om een goede tractie te bekomen. Schakelen gebeurt automatisch met de DCT Speedshift 8G met dubbele koppeling.

Verder heeft de GLA AMG 45 recht op een adaptieve ophanging en een ruim bemeten reminstallatie om alle pret in goede banen te leiden. Uiterlijk herken je deze sportieve en potente variant aan de gewelfde motorkap, de AMG-grille met verticale lamellen, de ledverlichting of de unieke sportvelgen van 19 tot 21''. (Belga)

