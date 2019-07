Jaguar Land Rover gaat een gamma nieuwe geëlektrificeerde auto's in het Verenigd Koninkrijk bouwen. Het eerste model wordt de volledig elektrische Jaguar XJ van de volgende generatie.

Jaguar Land Rover kondigde zopas zijn plannen aan om een gamma nieuwe geëlektrificeerde modellen te gaan produceren in zijn fabriek in het Britse Castle Bromwich. Dit is de volgende belangrijke stap in het engagement dat de onderneming aanging om klanten vanaf 2020 geëlektrificeerde versies aan te bieden van alle nieuwe modellen. De eerste nieuwe elektrische auto die in de fabriek geproduceerd zal worden, wordt het vlaggenschip van Jaguar, de luxeberline XJ. De XJ, die kan terugblikken op acht generaties, is al meer dan 50 jaar de keuze van topmanagers, bekendheden, politici en leden van het koninklijk huis. Hij werd getekend, technisch ontwikkeld en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk en geëxporteerd naar ruim 120 landen.

Het nieuwe volledig elektrische model zal gecreëerd worden door hetzelfde deskundige team van designers en productontwikkelingsspecialisten dat de Jaguar I-PACE, de eerste elektrische premium-SUV ter wereld, - en World Car of the Year 2019 - op zijn naam mag schrijven.

Het nieuwe Battery Assembly Centre in Hams Hall, dat operationeel zal zijn in 2020, zal het meest innoverende en technologisch geavanceerde zijn in het Verenigd Koninkrijk, met een geïnstalleerde capaciteit van 150.000 stuks. Het zal samen met het Engine Manufacturing Centre (EMC) in Wolverhampton, de thuisbasis van de wereldwijde productie van EDU's van Jaguar Land Rover, instaan voor de aandrijving van de volgende generatie van Jaguar- en Land Rover-modellen.

Met zijn engagement vandaag om elektrische auto's in het Verenigd Koninkrijk te gaan produceren, roept Jaguar Land Rover de regering en de sector op tot samenwerking om batterijproductie op grote schaal naar het land te brengen. Het bouwt voort op het UK Battery Industrialisation Centre en de Faraday Challenge van de regering, die essentieel zijn om de volgende generatie van batterijen kleiner en goedkoper te maken en een hogere energiedichtheid te geven. Die cruciale stappen zullen ook de bestaande toeleveringsketen ondersteunen en doen groeien door het Verenigd Koninkrijk minder afhankelijk te maken van essentiële materialen die vandaag in het buitenland aangekocht worden.(Belga)