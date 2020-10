De volledig elektrische Fiat New 500 heeft in de categorie 'Design Concept' de 'Red Dot Award 2020' gewonnen, een van de meest begeerde prijzen in de wereld van het industrieel design.

De uitreiking van de 'Red Dot Awards 2020' vond dit keer online plaats. De Fiat New 500 ontving een onderscheiding in de categorie 'Design Concept'. De felbegeerde prijzen werden uitgereikt door een internationale jury bestaande uit 21 van de meest gerenommeerde designprofessionals en docenten ter wereld. Fiats nieuwe elektrische auto ontving een onderscheiding vanwege zijn uitstekende, unieke ontwerp en zijn vermogen om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. In 2019 won Fiat ook al met de Fiat Centoventi Concept. Olivier François, President van Fiat Brand Global, merkte op: "Het winnen van de Red Dot Award vervult me met trots, want de 500 heeft altijd gelijke tred gehouden met de tijd. Het verandert wanneer sociale behoeften veranderen. Dat is ook hoe het is geweest voor de derde generatie van de 500, die naar verwachting zal inspelen op de nieuwe mobiliteitsbehoeften van mensen. De Fiat New 500 is bedacht, ontworpen en gebouwd in Italië, met de authenticiteit van een product dat met liefde thuis gemaakt is. Sinds het allereerste begin heeft het nieuwe 500-project heel Fiat gevuld met positiviteit, met energie en creativiteit. Die volledig Italiaanse creativiteit, met 63 jaar geschiedenis en successen, heeft geresulteerd in een geheel nieuwe, volledig elektrische, hightech en geconnecteerde auto. Maar altijd 500: verleidelijk, charismatisch en met de vermogen om verandering teweeg te brengen, om een object van verlangen te worden naar emissievrije mobiliteit in een pure Dolcevita-stijl". De Red Dot Design Awards begonnen in 1955 en zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest gewilde onderscheidingen in de wereld van industrieel design. De Red Dot Design Awards zijn onderverdeeld in drie brede categorieën (productontwerp, communicatieontwerp en conceptontwerp) en zijn bedoeld voor alle bedrijven waar een belangrijke focus wordt gelegd op design. De internationale jury, bestaande uit onafhankelijke ontwerpers, docenten en journalisten, beoordeelt projecten op criteria als innovatie, formele kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Dit jaar zijn er meer dan 4.100 aanvragen ontvangen uit 52 landen, waarvan 187 projecten een prijs hebben ontvangen. (Belga)

