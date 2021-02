Het luxemerk van PSA breidt zijn gamma verder met de DS4, een fraai gestileerde vijfdeurs met crossover-allures die uiteraard een plug-in hybride variant krijgt.

De vroegere DS4 verdween in 2018 uit het aanbod van het Franse automerk, maar maakt nu een glorieuze comeback met een gelijknamig model dat echter een aangepaste, actuelere styling en een dito aandrijving krijgt.

Volgens de nomenclatuur van de constructeur neemt dit nieuwe model een logische plaats in het gamma in tussen de DS3 en de DS7.

Met een lengte van 4,4 meter hoort de DS4 thuis in het C-segment, waar hij zich onderscheidt door een concept dat het midden houdt tussen een hatchback en een crossover.

Geheel trouw aan de merkfilosofie is de koetswerklijn verfijnd met tal van kleine accenten die mee zijn originaliteit bepalen, zoals de aerodynamisch geprofileerde 20" velgen. Maar tegelijk biedt de DS4 nog steeds de nodige functionaliteit met bijvoorbeeld een ruime koffer van 440 liter.

De nieuwe DS4 heeft crossover allures © GF

De DS4 maakt gebruik van een aangepaste versie van het EMP2-platform, dat al onder verscheidene recente modellen van de PSA Groep schuilt en het voordeel biedt geschikt te zijn voor verschillende aandrijvingen (klassieke verbrandingsmotoren, hybrides, elektrisch).

Zo wordt deze crossover gelanceerd met een 225 pk sterke plug-in hybride, die een 1.6 PureTech-benzinemotor van 180 pk en een in de achttrapsautomaat verwerkte elektromotor met 110 pk combineert. Deze E-Tense kan met zijn 12,4 kWh accupakket 50 kilometer volledig elektrisch rijden.

Het motorpalet bestaat verder nog enkel uit twee 1,2 liter benzinemotoren, met naar keuze 110 of 130 pk die eveneens gekoppeld zijn aan een automaat. Een diesel is niet meer voorzien en ook een volledig elektrische variant zit verrassend genoeg niet in de pijplijn.

De DS4 heeft een fraai gestileerd interieur © GF

De DS4 krijgt drie versies: de 'gewone' DS4, de sportieve Performance Line en de avontuurlijke, met zwarte accenten uitgedoste Cross. Het typische strakke en stijlvolle design komt ook terug in het interieur, dat zich onderscheidt met verscheidene specifieke accenten, zoals de gestileerde schakelpook, en een hoogwaardige afwerking.

Verder beschikt dit model nog over verscheidene geavanceerde snufjes, waaronder de DS Drive Assist 2.0, die een niveau van semi-autonoom rijden toelaat.

De nieuwe DS4 wordt in het najaar in de DS Stores verwacht, de prijzen werden nog niet bekendgemaakt.

