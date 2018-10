De naam is Corolla!

De breakversie werd overigens in ons land ontwikkeld, in het recent geopende designcentrum in Zaventem. Toyota wilde ook een praktische break leveren en zorgt voor een kofferinhoud van 598 liter.

De naamsverandering is evenwel niet onlogisch, want op bepaalde markten is het model altijd Corolla blijven heten. Ondanks die klassieke naam zit onder de motorkap vernieuwende technologie. Toyota voorziet ook bewust geen dieselmotoren. In de plaats komt een 1.2 turbomotor op benzine met 116 pk, maar veel interessanter zijn de hybride aandrijvingen. Het gaat niet om plug-in exemplaren die je ook aan de stekker kan bijladen.

De meest budgetvriendelijke hybrid krijgt een 1.8 benzinemotor met hybride ondersteuning, goed voor 122 pk. Wie meer wil, wordt op zijn wenken bediend met een tweeliter hybride die een forse 180 pk levert. De Corolla zou in de lente van 2019 in de toonzalen moeten staan.(Belga)