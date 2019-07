Met de lancering van de Mazda CX-30 voegt de Japanse constructeur een tweede model toe aan zijn succesvolle 3-reeks. Dat gebeurt niet toevallig in het segment van de compacte SUV's dat nog altijd blijft groeien. De CX-30 positioneert zich tussen de CX-3 en CX-5 en combineert de stadsvriendelijke afmetingen van de eerste met de interieurruimte en functionaliteit van het tweede model.

Mazda neemt onder de Japanse constructeurs een aparte plaats in. Wanneer Jujiro Matsuda in 1920 een fabriek in machineonderdelen bouwt, ziet hij dat als een opstap naar een eigen automerk. Die droom gaat in vervulling wanneer hij in 1931 zijn eerste driewielerbestelwagen met een luchtgekoelde ééncilindermotor voorstelt. De merknaam verwijst naar de hoogste god van het zoroastrisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet hij op bevel van de keizer de autoproductie opschorten, tot 1945 lopen in Hiroshima tanks en ander legertuig van de band.

...