De magie van de M-reeks: wat hebben BMW en Freude am Fahren gemeen

Hoewel BMW niet meer actief is in de Formule 1 beschikt het onder de Duitse premiummerken over het meest uitgesproken sportief imago. BMW staat voor Freude am Fahren. Hoe het zover is gekomen, leert een bezoek aan de overzichtstentoonstelling 50 jaar BMW M in München.

Met één wereldtitel in de koningsklasse van de autosport en ontelbare overwinningen en titels in andere autosportcompetities is BMW een van de meest gelauwerde automerken. Het Beierse merk heeft bovendien positief bijgedragen aan de democratisering van de autosport. In de jaren zeventig en tachtig heeft BMW jonge piloten zonder schatrijke ouders of vrijgevige sponsors de kans gegeven hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot (wereld)kampioenen.

BMW M Fan Day 2022

De M-modellen zijn hét uithangbord van BMW en dat ondanks de forse meerprijs in vergelijking met het seriemodel waar zij van afgeleid zijn. De M-community telt wereldwijd honderdduizenden leden van wie geweten is dat zij elke gelegenheid aangrijpen om te verbroederen en ervaringen uit te wisselen.

Zo werd de BMW M Fan Day 2022 van 25 en 26 juni in Zolder bijgewoond door zo’n 15.000 fans. Onder het motto ‘Only in M Town’ konden de verzamelde BMW M-fans er genieten van een weekend vol adrenaline, power en onbeperkt rijplezier. Als kers op de taart kregen zij een voorproefje van de nieuwe BMW M3 Touring. BMW Belgium had bovendien 11 van de 19 BMW Art Cars naar Zolder gehaald, het grootste aantal dat ooit werd bijeengebracht op één locatie buiten München.

Halve eeuw autogeschiedenis

De geschiedenis van BMW M gaat terug tot 24 mei 1972 en de oprichting van de BMW Motorsport GmbH. Dat gebeurde op initiatief van verkoopdirecteur Bob Lutz, een van de meest flamboyante en spraakmakende automanagers van zijn generatie.

Bedoeling was het ontwikkelen en opvolgen van de racewagens die door het Beierse merk werden ingezet in de diverse autosportcompetities. Lutz was overtuigd van het potentieel van autosport voor het versterken van het imago van een automerk, op voorwaarde dat het engagement professioneel wordt gemanaged en omkaderd.

Lutz overhaalde Jochen Neerpasch om de leiding van het project in handen te nemen. Die had in 1964 en 1968 aan het stuur van een Porsche 907 respectievelijk de 24 Uren van Le Mans en 24 Uren van Daytona gewonnen. Achteraf heeft Neerpasch een generatie jonge (Duitse) piloten klaargestoomd voor de F 1 met als meest prominent voorbeeld zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Andere bekende namen zijn Hans-Joachim Stuck, Manfred Winkelhock, Karl Wendlinger en Heinz-Harald Frentzen.

De opdracht van Neerpasch bestond erin een fabrieksteam uit te bouwen rond de legendarische 3.0 CSL. Zo gezegd, zo gedaan. De CSL zou ook als straatversie op de markt komen, beter bekend als ‘Batmobile’.

De magie van de M1

Dé doorbraak van de M-reeks kwam er in 1978 met de presentatie van de revolutionaire M1 van de hand van de Franse designer Paul Bracq, bedoeld om op het circuit de handschoen op te nemen tegen Porsche. De M1 wekte wereldwijd echter zoveel begeestering op dat de BMW-directie besloot om een straatversie op een beperkte oplage van 400 exemplaren uit te brengen. De M1 is het enige M-model dat in eerste instantie werd ontworpen voor het circuit en achteraf werd omgebouwd voor de weg. De M1, voorzien van een koetswerk uit glasvezel, werd aangedreven door een 3,5 l. zescilinder met een vermogen van 275 pk. Wereldberoemd is het exemplaar met de signatuur van Andy Warhol dat in 1979 deelnam aan de 24 Uren van Le Mans.

1979 was ook het geboortejaar van de M535i, het eerste seriemodel met de 3,5 l M90 zescilinder en voorloper van de M5 die in 1985 zijn debuut zou maken. Nog hoger ingeschat wordt de M635CSi met de zescilinder in lijn die enkele jaren voordien was ontwikkeld door hoofdingenieur Paul Rosche.

Letter ‘E’ maakte het verschil

In de lange geschiedenis van M-reeks zijn het de modellen met de letter ‘E’ in de typebenaming die het meest tot de verbeelding spreken en op oldtimerbeurzen in het middelpunt van de belangstelling staan en daar voor hoge prijzen van de hand gaan.

Schoolvoorbeeld is de E30 uit 1986. Die verwijst naar de eerste generatie M3 die in de markt werd gezet om enerzijds een Groep A-homologatie te krijgen en anderzijds om een zo ruim mogelijk publiek te laten genieten van Freude am Fahren. De Groep A-homologatie was nodig om te kunnen deelnemen aan de grote Europese autosportcompetities, meer specifiek aan het Duitse DTM-kampioenschap. Voorwaarde voor de homologatie was een serieproductie van 5.000 exemplaren. Aan die voorwaarde werd snel voldaan, uiteindelijk werden er 17.000 exemplaren van de eerste generatie M3 verkocht. Bij de daaropvolgende generaties liep dat aantal nog veel hoger op.

De meest radicale versie is de M3 GTR met een 8-cilindermotor waarvan er slechts zes ‘straatversie’ exemplaren werden geproduceerd. In 1993 veranderde BMW Motorsport GmbH in BMW M GmbH, de Z3 uit 1995 was het eerste model onder het nieuwe label. De M3 E92 (coupé) uit 2007 was het laatste M-model met een V8 4.0 liter atmosferische motor. Alle daaropvolgende modellen werden uitgerust met een turbomotor.

Met de 1M Coupé in 2011 zet BMW een zoveelste stap voorwaarts in de richting van min of meer betaalbare uitermate sportieve auto’s. De omgekeerde volgorde in de typebenaming moet verwarring voorkomen met betrekking tot de legendarische M1 uit 1978. De nieuwkomer werd aangedreven door een 4.0 l. zescilinder turbomotor met een vermogen van 335 pk en een koppel van 500 Nm.

Vier nieuwe modellen in 2022

Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van BMW M lanceerde het in 2012 de M6, uitgerust met een V8 4.4 l. biturbo. De 50ste verjaardag werd aangegrepen om niet minder dan vier nieuwe modellen in de markt te zetten, met name de BMW M4 CSL G82, M3 Touring, M2 coupé en M850i ‘Koons’ Art Car. Daarmee beschikken almaar meer BMW-reeksen een afgeleid M-model.

Om de start van het zesde decennium van zijn bestaan te vieren, introduceert BMW M GmbH een reeks exclusieve jubileummodellen met unieke designerdetails en uitrustingspakketten die van land tot land kunnen verschillen.