Volkswagen is van mening dat elektrische wagens ook sterke en sportieve prestaties mogen neerzetten. Vandaar de lancering van het GTX-label waarvoor de ID.4 GTX de spits afbijt.

De transitie in de autosector levert heel wat interessante nieuwe elektrische voertuigen op. En neen, niet alle elektrische wagens zijn veredelde golfkarretjes. Er zitten intussen heel wat modellen bij die aardige prestaties neerzetten en flink wat rijplezier leveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Volkswagen ID.4 GTX, zeg maar de "GTI op stroom" van de bekende SUV van het Duitse merk.

GTX is synoniem voor prestatiegericht elektrisch rijden © GF

299 pk en vierwielaandrijving

Deze GTX maakt gebruik van de basis van de gewone ID.4 met een 204 pk sterke motor op de achteras, die hier bijstand krijgt van een tweede exemplaar op de vooras, waardoor dus meteen een vierwielaandrijving beschikbaar is. De prestaties zijn hierdoor niet mis met een spurt van 0 naar 100 km/u in 6,2 seconden, terwijl de topsnelheid op 180 km/u begrensd blijft. De GTX haalt zijn energie uit een batterijpakket van 77 kWh (netto) dat instaat voor een rijbereik van 480 km volgens de WLTP-norm.

Het interieur kreeg een sportievere aankleding. © GF

De ID.4 GTX heeft niet alleen meer power, maar kreeg ook een aangepaste look om zijn potentieel visueel te onderstrepen. Zo heeft dit model bijvoorbeeld een eigen lichtsignatuur, de bumpers zijn in de koetswerkkleur gelakt en overal vind je GTX-badges op en in de wagen.

Het interieur kreeg een specifieke zwarte aankleding met rode stiknaden en ook een zwarte afwerking van het dashboard. Deze vinnige en fraaie ID.4 GTX is vanaf de zomermaanden leverbaar. De exacte prijs is nog niet bekend, maar reken maar op een goede 50.000 euro.

