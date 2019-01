De goede autovoornemens voor 2019

2019 wordt ongetwijfeld een uitstekend jaar om een wagen te kopen gezien de buitengewone saloncondities in januari. Mooi, waar welke wagen moet u dan kopen? Tegenwoordig best geen te grote auto, maar wel een met een kleine, zuinige motor, die vooral aan uw behoeften voldoet. Verder is het zeker de moeite waard aan multimodaliteit te denken in 2019. Waarom de wagen dit jaar niet eens wat vaker aan de kant laten staan en gebruik maken van het openbaar vervoer, de motor of de fiets, naargelang uw traject. Dit kan uw verplaatsingen én uw humeur een nieuwe dynamiek geven.

Goede voornemens hebben ook vaak te maken met sportprestaties. Combineer daarom uw fysieke inspanningen met uw woon-werkverkeer door uw auto iets verder te parkeren zodat u de laatste 2 of 3 kilometer van het traject te voet aflegt. Zo verliest u op enkele weken tijd heel eenvoudig de extra kilo's van de eindejaarsfestiviteiten. Denk er eveneens aan uw wagen aan het begin van het jaar een grondige check-up te geven, want de winter is nog lang niet voorbij!

Een ander goed voornemen: ecologischer en zuiniger rijden. Als u zich een eco-rijstijl aanmeet, rijdt u vanzelf meer ontspannen en daalt uw brandstofverbruik meteen. U zal verbaasd zijn hoeveel u zo kan besparen op een jaar tijd! Vergeet tenslotte ook uw eigen lichaam niet. Een bezoek aan de oogarts is zeker een aanrader om uw zichtkwaliteit te meten, terwijl een kinesist u kan verlossen van rugkwaaltjes zodat langere trajecten veel comfortabeler worden. Een voorspoedig 2019 aan het stuur van uw wagen gewenst!(Belga)