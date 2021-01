België telt meer dan een half miljoen ingeschreven motoren en scooters. Voor de meeste eigenaars is de gemotoriseerde tweewieler bij uitstek een vrijetijdsobject. Maar ook in het woon-werkverkeer met de motor speelt die funfactor mee.

Wie een motorrijder van een trip ziet terugkomen, ontwaart in veel gevallen een brede glimlach onder de helm. Wat maakt het rijden op een tweewieler met een motor (op benzine of elektrisch) tot een plezier? Ongelimiteerd hard gaan op een afgesloten circuit zonder angst voor een flitspaal geeft een dosis adrenaline. Idem voor een cursus terreinrijden met de motor. Zelfs voor degenen die de motor of scooter vooral utilitair gebruiken is de trip naar of van het werk een ontspannen bezigheid (tenminste als het niet stortregent of vriest dat het kraakt).

Er worden meerdere verklaringen gegeven voor dat plezier. De Brit Vincent Walsh, professor Human Brain Research aan het University College Londen, deed er onderzoek naar en komt tot drieelementen: de sensatie van snelheid of van iets nieuws; het behoren tot een sociale groep (motorrijders doen zich voor als individualisten, maar trekken toch gemakkelijk met elkaar op); de vrijheid om te rijden waar en wanneer je wil. Eén zijn met je omgeving wordt ook vaak aangehaald: op de motor ruik je in de lente de eerste bloesems of in de zomer de eerste regendruppels op het warme asfalt. Uit onderzoeken is ook gebleken dat motorrijden gelukkig makende chemicaliën in je hersenen produceert. Neem je bijvoorbeeld een bocht perfect, dan komt er dopamine vrij, een neurotransmitter die werkzaam is bij blijdschap en genot. Rijden met de motor is een vorm van ontspanning en verlaagt de stress. Eens op de motor ben je vooral daarmee bezig en is er minder gelegenheid om aan andere dingen (zoals het werk.) te denken. Er is ook sprake van een zekere mate van rebellie. Lang niet iedereen rijdt immers met de motor en je bent de files een stuk te slim af. Natuurlijk kleven er risico's aan motorrijden. Eric De Seynes, de Franse ceo van Yamaha Motor Europe, geeft dat toe. 'Dat gevaar moet je accepteren. Je kunt iemand niet overtuigen dat hij met de motor moet rijden en risico nemen om zo tien minuten te winnen op zijn woon-werktraject. Dat is op zich niet voldoende. Maar als je voor een rood licht staat en een ander kijkt naar je motor waar je trots op bent, en als je dan accelereert... dan gebeurt er iets. Dan geeft de motor je een positieve emotie en op dat moment accepteer je dat risico. Je kunt geen risico's aanvaarden op basis van louter en alleen rationele elementen. Om die risico's te nemen, moet er plezier zijn.' Het aantal motoren en scooters neemt jaar op jaar toe. Momenteel zijn er in België al meer dan 500.000 motoren en scooters ingeschreven. Dat betekent niet dat er 500.000 motorrijders zijn. Sommige liefhebbers hebben twee of nog meer tuigen in de garage. Een indicatie voor de populariteit van motoren en scooters is het aantal verstrekte rijbewijzen A. FEBIAC (de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) noteerde deze zomer een sterke stijging van theoretische examens voor het motorrijbewijs. 'Vanuit de sector geeft men aan dat er na de eerste lockdown tot 70 procent meer van dergelijke examens zijn afgelegd. Ook is er groei in het aantal examens op privéterrein (de 'manoeuvres') en in het verkeer. Daar zou het gaan om een groei tot respectievelijk 40 en 15 procent. In de pers verschenen berichten dat de rijscholen een tekort aan instructeurs voor de motorrijlessen hebben', aldus FEBIAC. In het door corona gemarkeerde jaar 2020 hebben motor en scooter dus bepaald niet aan populariteit ingeboet. Tijdens de lockdown in het voorjaar deed er zich wel een sterke daling van het aantal nieuw ingeschreven motoren en scooters voor, maar na de opheffing klom het aantal - anders dan in de autosector - weer naar het niveau van 2019. Logisch eigenlijk. Motor en scooter bieden individueel vervoer en vormen een alternatief voor het openbaar vervoer waar je met meerdere mensen één ruimte moet delen. Bovendien kwam er door het wegvallen van vakanties budget vrij voor andere leuke dingen. Motor- en scooterrijden is ook niet langer een exclusieve mannenzaak. Rijscholen zien een gestage stijging van het aantal vrouwen die aankloppen om het motorrijbewijs te halen. Het aandeel van vrouwelijke cursisten bedraagt tegenwoordig zo'n 20 à 30 procent. Harde cijfers over het aantal motor rijdende vrouwen in ons land kan FEBIAC niet voorleggen. Maar cijfers uit het buitenland bevestigen de trend. In Nederland is één op de vijf nieuwe motorrijders een vrouw. Tussen 2014 en 2018 steeg het aantal vrouwen die in Nederland hun rijbewijs haalden, met ruim 40 procent (van 4060 naar 5799). In Zwitserland ligt het percentage vrouwen op de motor op 15. En dat aandeel groeit nog. Bij de scooterbezitters is het aandeel vrouwen nog hoger (zo'n 20 procent). Vooral vrouwen tussen 20 en 30 jaar kiezen voor de scooter, voornamelijk uit mobiliteitsoverwegingen. Duits onderzoek geeft 9,9 procent motor rijdende aan. Bij jongeren van 18 tot 29 jaar ligt dat percentage hoger: 14,4. Welke motoren en scooters zijn het populairste? De buitenstaander linkt 'motards' vaak aan Harley-Davidson, het iconische Amerikaanse merk. Alle Harley-rijders zijn motorrijders, maar lang niet alle motorrijders zijn Harley-rijders. Yamaha, BMW, Honda en Kawasaki en Vespa (Piaggio) vormen de top vijf van de nieuwe inschrijvingen, waarvan ze samen 52 procent vertegenwoordigen. De populairste categorieën zijn de 125 cc motoren en scooters (28 procent), de basic roadsters (22 procent) en de trailmotoren (18 procent). 125 cc is voor jongeren van 18 en 19 jaar de verplichte startcategorie en deze gemotoriseerde tweewielers mogen - onder bepaalde voorwaarden - ook gereden worden door houders van het rijbewijs B. De 125 cc scooters zijn vooral mobiliteitsoplossingen, de 125 cc motoren veeleer pleziervoertuigen. Onder de categorie 'basic roadster' valt een resem modellen: van 300 cc ééncilindermotoren tot potente 1000 cc vierpitters, van retromotoren tot agressief gestylede moderne naked bikes. Wat ze gemeen hebben, is hun eenvoudige vormgeving: twee wielen, een frame, tank en zadel. Door die eenvoud blijven ook hun prijzen interessant. En ze kunnen breed ingezet worden: voor korte plezierritjes, voor woon-werkverkeer en voor grotere reizen (al is dan het ontbreken van windbescherming een nadeel). De trailmotoren (ook reisenduro's genoemd) zijn Paris-Dakar-achtige tweewielers. Ze hebben grote veerwegen, een breed cross-stuur en wind/regenschermen rond de koplamp. Met die motoren kun je ook onverharde wegen op, maar de meeste rijders gebruiken ze op verharde banen voor woon-werkverkeer, weekendtrips en grote reizen. Met die smile op het gezicht.