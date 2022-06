De geschiedenis van de automobiel herhaalt zich: elk einde is een nieuw begin

Als het aan het Europees Parlement ligt, mogen er vanaf 2035 enkel nog emissievrije personen- en lichte bestelwagens worden verkocht. Daarmee komt een einde aan een tijdperk in de geschiedenis van de auto dat werd gedomineerd door vervuilende verbrandingsmotoren. De transitie naar elektrische aandrijving verloopt echter moeizamer dan verwacht.

Eind van de negentiende eeuw was Londen de collaps nabij. In het straatbeeld doken almaar meer paardenkoetsen op, de straten zelf zaten onder de paardenpoep en boden een armzalige aanblik – de rijke hoofdstad van The English Empire onwaardig. De paardenpoep ondermijnde niet alleen de grandeur van Londen maar ook de gezondheid van de bewoners van de metropool.

Vervuilende auto’s losten vervuilende paardenkoetsen af

De mayor bestelde de ene studie na de andere maar geen enkele slaagde erin de oorzaak van het kwaad op te lossen. Die kwam er in 1886 vanuit een totaal onverwachte hoek en droeg de signatuur van Carl Benz. De Duitse techneut stelde dat jaar zijn zogenaamde Patent-Motorwagen voor, een koets op drie grote wielen die werd aangedreven door een motor onder het zitgedeelte, ter vervanging van de traditionele trekpaarden.

Het duurde nog enkele decennia voor de paardenkoetsen uit het Londense straatbeeld waren verdwenen en vervangen door gemotoriseerde voertuigen, maar er was tenminste hoop op beterschap. Alhoewel. Naarmate er meer en meer gemotoriseerde wagens in het straatbeeld verschenen, verslechterde de luchtkwaliteit exponentieel. Dit keer waren de schadelijke uitlaatgassen de boosdoener. En opnieuw werd gezocht naar een oplossing voor de gevolgen en niet voor de oorzaak van het probleem. Automobilisten die het centrum van de stad in wilden, moesten hoge tolgelden betalen. Goed bedoeld maar ook niet meer dan dat.

Elektrische aandrijving is de toekomst

Terwijl de oplossing voor de hand lag. Vervang de verbrandingsmotoren door elektrische en zorg er op die manier voor dat wagens geen schadelijke uitlaatgassen meer uitstoten.

Dat bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan, noch de constructeurs noch de consumenten bleken bereid om op te draaien voor de hoge ontwikkelings- en implementatiekosten van de nieuwe technologie. Van automerken is bekend dat zij enkel modellen verkopen die winst opleveren en dat zijn – stand vandaag – auto’s met een benzine- of dieselmotor. En wie verwacht van een autokoper dat hij 10.000 à 15.000 euro extra betaalt voor een technologie waar iedereen van profiteert?

Het Europees Parlement heeft beslist, elektrisch autorijden is de toekomst.

Het was dus wachten op een signaal van de politiek en dat is er vorige week gekomen vanuit het Europees Parlement. Dat meent dat er vanaf 1 januari 2035 enkel nog emissievrije personen- en lichte betelwagens worden verkocht – de onderhandelingen met de lidstaten moeten nog beginnen. Dat houdt in dat ook plug-in hybrides na 2035 niet meer verkocht mogen worden en dat ook wagens op e-fuel uit de boot vallen. Enkel zeer exclusieve sportwagens op een beperkte oplage van minder dan 1.000 exemplaren blijven buiten schot. Die afwijking is er gekomen op vraag van enkele invloedrijke Franse en Italiaanse parlementsleden en heeft ondertussen veel kwaad bloed gezet. Terecht. Dé politiek creëert hier een ontsnappingsroute voor de superrijken want alleen zij kunnen een supersportwagen betalen. Terwijl zij over de nodige middelen beschikken om zich probleemloos een milieuvriendelijke auto aan te schaffen. Jan modaal heeft die middelen niet en moet voor zijn elektrische auto niettemin 10.000 à 15.000 euro extra betalen. Europa geeft hier een fout signaal, de uitzonderingsclausule draagt er inderdaad toe bij dat de sociale en klimaatonrechtvaardigheid groter wordt in plaats van kleiner.

Wie doet wat?

Nu het voor iedereen duidelijk is dat de dagen van de benzine- en dieselmotoren geteld zijn en dat elektrische aandrijving de toekomst is, is het alle hens aan dek bij de autoconstructeurs. Voor hen komt het eropaan om zo snel mogelijk en zo attractief en omvangrijk mogelijk EV-aanbod te kunnen aanbieden. Met de informatie waarover we beschikken, overlopen we hierna welke merken wat gaan doen.

In het strategisch plan ‘Vorsprung 2030’ van Audi verkondigt topman-Markus Duesmann dat zijn merk vanaf 2026 enkel nog volledig elektrisch aangedreven modellen op de markt zal brengen. Met ingang van 2033 wordt de productie van modellen met een benzine- of dieselmotor definitief stopgezet.

Ook bij het luxemerk Bentley is inmiddels een beslissing gevallen. Vanaf 2030 zullen alle nieuwe modellen elektrisch worden aangedreven. In 2025 rolt de eerste e-Bentley van de band. Vooralsnog is niet bekend hoe die er zal uitzien en hoeveel die zal kosten.

BMW wil zich voorlopig niet vastpinnen op een concrete datum waarop het een einde maakt aan de productie van modellen met een verbrandingsmotor. Wat we wel weten is dat BMW in 2025 een specifiek elektroplatform ‘Neue Klasse’ zal introduceren en dat het de bedoeling is dat tegen 2030 de helft van alle verkochte modellen full electric is. Bij de satellietmerken MINI en Rolls-Royce zal de elektrificatiegolf zich sneller voltrekken: tegen 2030 zijn alle modellen volledig elektrisch.

Ford laat weten dat het vanaf 2030 enkel nog volledig elektrisch aangedreven personenwagens zal bouwen en dat begin volgend jaar de eerste elektrische Ford made in Germany van de band rol in Keulen.

Hyundai heeft in maart zijn toekomstplannen ontvouwd. Daaruit kunnen wij opmaken dat de Zuid-Koreaanse constructeur van nu tot 2030 in totaal 17 volledig elektrisch aangedreven modellen op de markt zal brengen. Hyundai stelt bovendien concrete verkoopdoelstellingen voorop: 560.000 e-modellen tegen 2025 en 1.870.000 e-modellen tegen 2030. Bij zustermerk Kia is te horen dat het vanaf 2023 elk jaar minstens twee nieuwe e-modellen zal lanceren. Tegen 2027 zal het Kia e-gamma 14 full electric modellen omvatten.

Jaguar heeft eind vorig jaar aangekondigd dat met onmiddellijke ingang een einde komt aan de ontwikkeling van modellen met verbrandingsmotoren en dat alle nieuwe modellen volledig elektrisch aangedreven zullen zijn en dat die zich in een nog hoger marktsegment zullen situeren. De lancering van de nieuwe generatie Jaguar-modellen is gepland voor 2025.

Mercedes EQE 350+ is een aanrader voor wie het zich financieel kan permitteren.

In tegenstelling tot concurrent BMW beschikt Mercedes-Benz voor zijn EQ-modellen over een specifiek elektroplatform en wil het tegen 2025 in Europa enkel nog geëlektrificeerde personenwagens verkopen. Bij satellietmerk smart is elektrificatie al enkele jaren een voldongen feit en is nu het wachten op de komst van de smart #1, een compacte full electric SUV made in China. Het merk met de ster heeft de productie van smart overgeheveld van Europa naar China. Die beslissing kadert in het samenwerkingsverband met het Chinese Geely dat voor 10 procent eigenaar is van Mercedes-Benz.

Stellantis-topman Carlos Tavares heeft vorige week bekend gemaakt dat zijn internationale autogroep (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot) niet langer lid blijft van ACEA, de belangenverdediger van de Europese autoconstructeurs. Naar verluidt is hij ontevreden over het lobbywerk van ACEA bij de Europese instellingen. De directe aanleiding is het besluit van het Europees Parlement om vanaf 2035 enkel nog emissievrije voertuigen toe te laten. Tavares ziet hierin een bedreiging voor het voortbestaan van de Europese (volume)merken en waarschuwt voor een sociaal bloedbad in de Europese auto-industrie. Hij vreest bovendien dat de nieuwe generatie auto’s onbetaalbaar wordt voor Jan modaal. Dat neemt niet weg dat de dochtermerken van Stellantis tegen ten laatste 2030 enkel nog elektrische modellen zullen aanbieden, in het geval van Opel zal dat al vanaf 2028 gebeuren.

Elektropionier Renault heeft met ZOE en Twingo E-Tech Electric elektrisch autorijden betaalbaar en toegankelijk gemaakt. Om zijn koppositie te consolideren, heeft Renault zijn gamma zopas uitgebreid met de Mégane E-Tech Electric, een compacte hatchback op het CMF EV-platform dat speciaal is ontwikkeld voor elektrische aandrijving. Voor enkele weken haalde Renault het doek van de Scénic Vision die een voorafbeelding is van de toekomstige full electric gezinswagen van het Franse volumemerk. Geen enkele andere constructeur heeft meer ervaring met elektrisch autorijden dan Renault. Het verkocht de voorbije tien jaar 400.000 e-mobielen die samen 10 miljard kilometers hebben afgelegd.

De nieuwe Mégane E-Tech Electric profiteert van de knowhow en ervaring van het Franse merk inzake elektrisch autorijden.

Toyota is ’s werelds grootste autoconstructeur en vervult al enkele decennia een pioniersrol inzake hybrideaandrijving maar zet nu ook volop in op volledig elektrische aandrijving. Van nu tot 2030 plant de Japanse autoconstructeur 30 nieuwe full electric modellen, geschatte investering 70 miljard dollar. Samen met zustermerk Lexus wil het jaarlijks 3,5 miljoen e-mobielen verkopen. Toyota blijft ook investeren in de ontwikkeling van aandrijving op waterstof.

Volkswagen heeft zich nog niet vastgelegd wanneer het stopt met de productie van benzine- en dieselmodellen. VW zegt over de hele wereld actief te zijn, ook in regio’s waar de vraag naar elektrische auto’s zeer gering is en waar het nog jaren zal duren vooraleer de bevolking financieel bij machte zal zijn om zich een elektrische auto aan te schaffen. Dat neemt niet weg dat Volkswagen vele miljarden investeert in de ontwikkeling en implementatie van elektrische aandrijving en zijn elektrisch gamma in alle richtingen uitbouwt. Het stelt zijn knowhow en componenten bovendien ter beschikking van zustermerken Cupra en Skoda. Samen bereiden die de lancering voor van een reeks kleinere e-modellen voor consumenten met een beperkt budget.

Volvo produceert sinds 2019 enkel nog modellen met hybrideaandrijving. Ten laatste in 2030 moet de omslag naar volledig elektrische aandrijving van alle modellen voltrokken zijn.

Conclusie: de transitie van thermische naar elektromotoren verloopt langzamer en moeizamer dan voorspeld. De omslag is het voorbije jaar evenwel in een stroomversnelling terechtgekomen. Maken de constructeurs hun beloften waar inzake het effectief rijbereik en de efficiëntie en laadsnelheid van de batterijen kondigt zich een effectieve doorbraak aan. Intussen weten we ook dat elektrische auto’s Freude am Fahren kunnen opleveren zoals in het geval van de BMW i4 en iX.