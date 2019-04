De galavoorstelling van de Skoda Scala

Urbain Vandormael Expert autosector

Skoda is de kaap van de 1,5 miljoen verkochte wagens voorbij en ook de winstcijfers blijven stijgen. Het Tsjechische satellietmerk van Volkswagen heeft zich de voorbije twee decennia ontwikkeld van low budgetmerk tot een zeer gerespecteerd en succesrijk volumemerk. Met elk nieuw model zet Skoda een stap vooruit, met de nieuwe Scala is dat niet anders. Skoda evolueert van simply clever naar simply the best.

