ACEA, de Europese vereniging van autoconstructeurs, maakte de cijfers van de inschrijvingen van nieuwe wagens in 2020 bekend. Door de coronacrises daalde de vraag tot 9,9 miljoen eenheden over het hele jaar, wat een terugval van 23,7% betekent.

Tegenover 2019 werden er zo'n 3 miljoen wagens minder geleverd in de Europese Unie tijdens het voorbije jaar. In de 27 Europese markten die werden geanalyseerd, werd overal een daling met dubbele cijfers genoteerd. De meest getroffen landen zijn Portugal (-35%) Spanje (-32,3%), Italië (-27,9%) en Frankrijk (-25,5%), maar de absolute kampioen was Kroatië (-42,8%).

Bij onze Duitse buren daalden de autoverkoop "slechts" met 19,1%. België was er iets slechter aan toe met een terugval van -21,5%. De Europese landen waar de verkoop het minst achteruitging zijn Denemarken (-12,2%) en vooral Noorwegen (-0,7%).

In het merkenklassement binnen de Europese Unie (zonder het Verenigd Koninkrijk) staat Volkswagen op de eerste plaats met 1.152.353 inschrijvingen, ver voor Renault (762.365) en Peugeot (672.300). De merken die het meest achteruit gingen in Europa van 2019 naar 2020 zijn Smart (-76,3%), Alpine (-71,7%), Lada (-58,3%), Jaguar (-46,7%) en Mazda (-42,5%).

