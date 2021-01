Hoe zwaarder en sneller een auto, hoe meer hij verbruikt. Daarom kiest Mazda voor de MX-30 bewust voor een lichte batterij met een autonomie van 200 kilometer. Een logische keuze voor wie focust op de essentie van elektrisch autorijden.

Om te kunnen voldoen aan de Europese CO2-doelstelling van 95 g/km breidt Mazda zijn gamma uit met plug-in hybrides en full electric modellen. De volledig elektrisch aangedreven MX-30 is de eerste in de rij. De compacte SUV maakt gebruik van de technische basis van de CX-30 met conventionele SKYACTIV-motoren, maar onderscheidt zich door een verschillend koetswerk- en interieurdesign. Daarbij springen de tegengesteld openende achterdeuren en de afwezigheid van een B-stijl in het oog, een knipoog naar de Mazda RX-8. De toepassing is origineel en vergemakkelijkt het in- en uitstappen. Binnenin ligt de klemtoon op perfecte ergonomie. Nieuw is de zwevende middenconsole met digitale aircomodule en specifieke versnellingspook. Mazda gebruikt bovendien milieuvriendelijke materialen. De binnenkant van de deuren bestaat deels uit gerecyclede PET-flessen, het optionele leer is in feite een veganistische lookalike. Het rubber op de middenconsole is vervangen door kurk, een verwijzing naar de eerste industriële activiteit van het merk. Honderd jaar geleden fabriceerde Mazda immers kurk. Het grote verschil met de CX-30 zit in de aandrijving: in de MX-30 worden de voorwielen aangedreven door een elektromotor (140 pk) die wordt gevoed door een lithium-ion batterij met een vermogen van 35,5 kWh. Bij een gemiddeld verbruik van 19,0 kWh resulteert dat in een autonomie van 200 kilometer en een topsnelheid van 140 km/u. Optrekken van 0 tot 100 km/u doet ie in 9,7 seconden. Dat zijn geen denderende waarden voor een full electric. Mazda-woordvoerder Peter Gemoets spreekt van een bewuste keuze: 'Elektrische aandrijving is bedoeld om de schadelijke impact van het verkeer op de luchtkwaliteit zo veel mogelijk te beperken. Welnu, hoe zwaarder en sneller een auto is, hoe meer hij verbruikt en vervuilt. Vandaar de keuze voor een compacte en lichte accu en een minder krachtige elektromotor. De MX-30 focust op de essentie van elektrisch autorijden en doet niet mee aan het pk-opbod! Voor het rijbereik verwijs ik naar een lezersonderzoek door Roularta Research waaruit blijkt dat 7 op 10 Belgen met hun auto minder dan 50 kilometer per dag afleggen.' Over afzienbare tijd zal de Mazda MX-30 worden uitgerust met een kleine wankelbenzinemotor die moet voorkomen dat je onderweg stilvalt zodra de batterij leeg is. De MX-30 oogt en voelt als een Mazda: kwaliteits- en standingvol. Het stuurwiel ligt goed in de hand, de stoelen geven goede ondersteuning aan het lichaam. Binnenin biedt hij voldoende ruimte voor twee volwassenen en drie kinderen, plus bagage. Tijdens het rijden merk je geen of nauwelijks verschil met de CX-30. De MX-30 is geen sprintkampioen maar biedt rijplezier in overvloed. Met zijn uitermate laag verbruik van minder dan 19 kWh is hij de perfecte tweede wagen in het gezin.