De elektrische Mazda 6e: beter laat dan nooit?

De wereldpremière van de Mazda 6e op de voorbije Brussels Motor Show was voorpaginanieuws. Als relatief kleine speler onder de grote volumemerken verdubbelt Mazda daarmee zijn elektrisch modellenaanbod van één naar twee. Elektrische aandrijving is dé toekomst, automerken kunnen niet meer zonder.

Vrijdagmorgen 10 januari 2025. Het is drummen aan de stand van Mazda in paleis 6 van Brussels Expo. Enkele honderden journalisten uit binnen- en buitenland kijken vol verwachting uit naar de onthulling van de Mazda 6e, het tweede elektrisch aangedreven model van de Japanse constructeur.

Met vertraging op elektrische trein gesprongen

Mazda is veel later dan zijn concurrenten op de elektrische trein gesprongen en heeft met slechts één e-model in de aanbieding niet kunnen profiteren van de stijgende populariteit van elektrische auto’s.

Tegenover 2023 zijn vorig jaar wereldwijd 14,3 procent meer elektrische auto’s verkocht. Dat is weliswaar bijna de helft minder dan initieel vooropgesteld maar hoe geloofwaardig zijn die voorspellingen? Ervaring leert dat de automerken steevast uitgaan van de meest optimistische verwachtingen.

De stijging is bijna volledig voor rekening van de Chinese markt, plus 20 procent in vergelijking met 2023. In de VS zijn vorig jaar 1,2 miljoen elektrische wagens verkocht (+ 7,4%), in het Verenigd Koninkrijk 382.000 (+ 21%). Ook in Frankijk, Italië en Zweden zijn vorig jaar meer BEV’s (Battery Electric Vehicle) verkocht dan in 2023. Uitzondering op de regel is Duitsland waar de verkoop van e-auto’s is gekelderd met 27 procent tot 381.000 eenheden.

Merknaam ontleend aan zoroastrisme

Onder de automerken neemt Mazda een aparte plaats in. Wanneer Jujiro Matsuda in 1920 een fabriek voor machineonderdelen bouwt, ziet hij dat als een opstap naar een eigen automerk. Die droom wordt werkelijkheid wanneer hij in 1931 zijn eerste driewielerbestelwagen met een luchtgekoelde ééncilindermotor op de markt brengt.

De merknaam verwijst naar de hoogste god van het zoroastrisme, een van de oudste nog bestaande religieuze tradities, gesticht door de profeet Zarathustra.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de autoproductie op bevel van de Japanse keizer tijdelijk stilgelegd en rollen in Hiroshima tanks en ander legertuig van de band.

Op 6 augustus 1945 maakt een Amerikaanse atoombom Hiroshima met de grond gelijk. Het duurt tot 1960 vooraleer Mazda de draad opnieuw opneemt en twee modellen uitbrengt, beide uitgerust met een luchtgekoelde motor.

Ingenieurs geven toon aan

De R 360 coupé en vierdeursgezinswagen zijn een schot in de roos. In vier jaar tijd worden 1 miljoen exemplaren verkocht. In 1967 zorgt Mazda voor opzien met een revolutionaire verbrandingsmotor zonder cilinders en zuigers. De rotatiemotor is compacter, lichter en in theorie ook bedrijfszekerder dan een conventionele benzine- of dieselmotor.

Elektrische uitschuifbare spoiler moet superieure rijstabiliteit garanderen.

Maar tussen theorie en praktijk ligt soms een diepe kloof. De rotatiemotor van Mazda kan de hoge verwachtingen niet inlossen en is een commerciële flop. De Mazda-ingenieurs geven de moed evenwel niet op en blijven zoeken naar oplossingen om de efficiëntie van hun motoren te verhogen en het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot te verlagen.

In de plaats van de cilinderinhoud te reduceren en een turbo of compressor toe te voegen, introduceert Mazda de zogenaamde SkyActiv-technologie. Die bestaat erin de compressieverhouding te verhogen wat resulteert in 15 procent meer koppel en 15 procent minder brandstofverbruik alsook minder schadelijke CO 2 – en NOx-uitstoot.

De SkyActiv-technologie wordt een succes, de Mazda-verkoop schiet de hoogte in. Onder het motto ‘lichter, sterker en veiliger’ introduceert Mazda bovendien een onderstel uit aluminium en staal dat een gewichtsbesparing van 8 procent oplevert en tezelfdertijd de passieve veiligheid en rijdynamiek verhoogt.

De voorbije jaren heeft Mazda ook fors geïnvesteerd in een verjonging en uitbreiding van zijn gamma waarbij het zogenaamde ‘Kodo – Soul of Motion- design, geïnspireerd op de tradities van de Japanse kunst en de schoonheid van de ruimte tussen voorwerpen, almaar meer in het oog springt.

Focus op essentie van elektrisch autorijden

Zoals gezegd, Mazda is met vertraging op de elektrische trein gesprongen waardoor het nu aankijkt tegen een technologische achterstand op het vlak van elektrische aandrijving. Daardoor kan het niet profiteren van de wereldwijde opmars van de elektrische auto. Met name in China, de grootste automarkt ter wereld, heeft die opmars indrukkende proporties aangenomen.

In een poging alsnog een graantje mee te pikken van het succes van de e-auto heeft Mazda in 2020 de MX-30 E-SkyActiv uitgebracht. De compacte SUV wordt op de voorwielen aangedreven door een 140 pk sterke elektromotor die wordt gevoed door een lithium-ionbatterij met een vermogen van 35,5 kWh. Die combinatie garandeert de MX-30 E-SkyActiv een autonomie van 200 kilometer en een topsnelheid van 140 km/u. Optrekken van 0 tot 100 km/u doet die in 9,7 seconden. Dat zijn, in vergelijking met zijn directe concurrenten, vrij bescheiden prestaties.

Mazda-woordvoerder Peter Gemoets spreekt van een bewuste keuze. ‘Mazda doet niet mee aan het pk-opbod maar focust op de essentie van elektrisch autorijden. Elektrische aandrijving is in eerste plaats bedoeld om de schadelijke impact van het autorijden op het milieu in het algemeen en de luchtkwaliteit in het bijzonder te beperken. Hoe zwaarder en sneller een auto is, hoe meer die verbruikt én vervuilt. Vandaar de keuze voor een compacte en lichte batterij die minder weegt.’

Klant is koning

Wij zijn intussen vijf jaar verder waarin de technologische ontwikkeling een enorme vlucht heeft genomen en waarin de elektrificatie in een stroomversnelling terecht is gekomen. Elektrische aandrijving is meer dan ooit dé toekomst, constructeurs zonder een veelzijdig e-aanbod kunnen op termijn niet overleven.

Met de Mazda 6e, die begin januari op de Brussels Motor Show zijn debuut heeft gemaakt, probeert de Japanse constructeur aansluiting te vinden bij de recente golf aan nieuwe e-modellen vanuit China.

De nieuwkomer was oorspronkelijk bedoeld om tegengas te geven op de Chinese markt maar wordt vanaf deze zomer ook in Europa te koop aangeboden. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de Mazda 6e op het elektroplatform staat van zijn Chinese alliantiepartner Changan en dus geen eigen product is. Enkel de aankleding en vormgeving zijn van de hand van Mazda-medewerkers.

Changan is als automerk onbekend in Europa en het kan ook geen adelsbrieven voorleggen. Het is derhalve voorbarig om uitspraken te doen over de intrinsieke kwaliteiten van de nieuwkomer en zijn toekomstkansen.

De kofferinhoud van 330 liter is te klein voor een auto van dit formaat.

Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen is dat de designafdeling van Mazda eens temeer puik werk heeft geleverd. De sierlijke 4-deurscoupé is 4,92 meter lang, 1,89 meter breed en 1,49 meter hoog en beschikt over een wielbasis van 2,90 meter. Voor een auto van dit formaat valt de kofferinhoud van 330 liter opvallend klein uit. Gelukkig kan de laadkabel worden opgeborgen in een ruime frunk onder de motorkap.

Met neergeklapte achterbank stijgt het koffervolume tot 1074 liter, ten koste van zitruimte op de achterste stoelenrij. Achteraan moet een elektrisch uitschuifbare spoiler vanaf 90 km/u bijdragen aan een superieure wegstabiliteit.

Het Mazda-designerteam heeft ook binnenin puik werk geleverd, geïnspireerd door de Kodo-filosofie. Het interieur overtuigt door zijn pure vormgeving en luchtige aankleding van de bestuurderscockpit met de klemtoon op ergonomische perfectie en geavanceerde technologieën waardoor de Mazda 6e de richting uitgaat van een premium lifestyle product.

Een 10,2 “-instrumentenpaneel in het blikveld van de bestuurder zorgt ervoor dat die zicht heeft op alle nuttige rijinformatie, het 14,6 “ aanraakscherm op de middenconsole doet dienst als bedieningspaneel.

De 6e is het eerste Mazda-model zonder fysieke (draai)knoppen en dat betreur ik omdat zo’n touchscreen afbreuk doet aan het bedieningsgemak én de veiligheid. Kan mij iemand uitleggen waarom ondertussen zowat alle merken de digitalisering zover drijven dat die een reëel gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid? De Mazda-ingenieurs zijn blijkbaar overtroefd door de marketeers.

Het interieur oogt stijl- en kwaliteitsvol.

The proof of the pudding is in the eating

Welke informatie ben ik je nog schuldig? De Mazda 6e staat vanaf deze zomer in de showroom tegen een zeer scherpe instapprijs van zo’n 35.000 euro, leverbaar in twee performanceversies – met een 190 of 180 kW sterke elektromotor, respectievelijk met een 68,8 of 80 kWh batterij met een WLTP-actieradius van 479 en 552 kilometer. Volgens de technische fiche is de laadsnelheid aan de trage kant. Ik leid daaruit af dat Mazda zijn technologische achterstand inzake elektrische aandrijving nog niet heeft goedgemaakt.

Hoe die cijfergegevens zich vertalen in rijgemak en -plezier zullen de resultaten en bevindingen van een testrit met de nieuwkomer verderop dit jaar uitwijzen. Stellen ook die teleur ziet de toekomst van Mazda er niet rooskleurig uit, want die is nu eenmaal full electric. Hoe goed en aantrekkelijk de huidige Mazda 6 met conventionele verbrandingsmotor ook moge zijn.

De eerste e-modellen van Mazda op basis van een eigen EV Scalable Architecture worden verwacht tegen 2027. Die zullen dan ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar zijn.