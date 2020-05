Kia Europe kondigt de wereldwijde komst aan van 11 nieuwe elektrische voertuigen tegen 2025. Onder meer een EV met een grote autonomie specifiek bestemd voor Europa in 2021. Dit wordt een crossover met een snellaadsysteem die gebruik zal maken van een nieuw platform.

Kia Motors onthulde zijn elektrificatieplannen, na de recordverkoop van elektrische voertuigen van het merk in Europa tijdens het eerste trimester van 2020. Dit "Plan S" ontvouwt een strategie op middellange en lange termijn om geleidelijk aan een leiderspositie in te nemen op het domein van geëlektrificeerde en elektrische wagens.

Om deze doelstelling te bereiken zal Kia tegen 2025 wereldwijd 11 nieuwe elektrische voertuigen lanceren in verschillende segmenten: zowel klassieke personenwagens, SUV's als monovolumes.

De eerste elektrische wagen van deze nieuwe generatie wordt in Europa verwacht tegen 2021 en zal gebouwd worden op een specifiek nieuw platform voor elektrische aandrijvingen. Het voertuig krijgt de styling van een crossover en pakt ook uit met een toekomstgerichte rijervaring, aldus Kia. Het zal bovendien meer dan 500 kilometer op één batterijlading kunnen rijden, terwijl de laadtijd van minder dan 20 minuten bijzonder snel is. Later volgen nog meer emissieloze modellen en zal ook elk model dat in Europa wordt gelanceerd een elektrische of geëlektrificeerde variant krijgen. (Belga)

