In 1990 lanceerde Volkswagen de Golf Country, een avontuurlijke versie met vierwielaandrijving van het populaire model. Deze wagen kende een korte carrière, maar was eigenlijk de voorloper van de hedendaagse SUV's.

Met een bodemvrijheid die 11 centimeter hoger is dan een normale Golf, een reservewiel op de achterklep en een stevige bullbar, was deze Country een echte eyecatcher. Het prototype was voor het eerst te zien op de Autosalon van Genève in 1989. Het was een verrassing omdat deze conceptwagen op basis van een vierwielaangedreven hatchback met een avontuurlijke look in die tijd ronduit vernieuwend oogde.

De Country kwam in januari van het daaropvolgende jaar op de markt en was gebaseerd op de 5-deursversie van de Golf Syncro. De auto's werden vervolgens naar Magna Steyr in Graz, Oostenrijk, getransporteerd, waar ze op een speciaal ontwikkeld chassis werden gemonteerd. Door die ingreep werd de wielbasis verlengd van 2,47 meter naar 2,48 meter. Onder de motorkap was slechts één motor beschikbaar: de 1.8 injectiemotor van de GTI, waarvan het vermogen werd beperkt tot 98 pk.

Omdat de Country 175 kg meer woog dan de Golf Syncro, haalde hij een topsnelheid van 155 km/u en accelereerde hij in 12 seconden van 0 tot 100 km/u. Hij werd niet ontworpen met het oog op bijzondere prestaties, maar leende zich perfect voor cross-country rijden dankzij de talrijke verbeteringen aan het onderstel. Dit model heeft niet minder 438 specifieke onderdelen!

De uitrusting was op basis van het CL-afwerkingsniveau zodat het interieur eerder bescheiden bleef en bij de marktintroductie waren ook slechts vijf koetswerkkleuren beschikbaar. Later werd het kleurenpalet uitgebreid en er volgden tevens twee bijzondere series: Life Country en Cross Edition. Op amper twee jaar tijd werden er slechts 7.735 exemplaren gebouwd. Binnen het Golf-gamma is er nooit een opvolger gekomen voor de Country.

De Golf Country oogde sympathiek dankzij de eerder "viriele" uitstraling en hij legde de basis voor de generatie hedendaagse SUV's zoals de T-Cross, T-Roc, de Tiguan of zelfs de Touareg. De Country gaf tevens de aanzet voor verhoogde modellen zoals de Passat Alltrack en diverse vierwielaangedreven versies die we vandaag kennen.(Belga)

