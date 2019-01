De BYD-fabriek van Beauvais levert zijn eerste elektrische bus

De Chinese constructeur BYD heeft plannen om zich duurzaam in Europa te vestigen. De eerste productiesite bevindt zich in Beauvais, dichtbij de Belgische grens, waar elektrische bussen gebouwd worden. Op het terrein van 80.000 m2 wil BYD in een eerste fase jaarlijks 200 bussen vervaardigen. Nu produceert men er reeds drie modellen van 100% elektrische bussen voor de Franse steden Beauvais, Duinkerken en Orléans.

De 'thuisstad' plaatste trouwens de eerste order voor de agglomeratie van Beauvais. Begin december werden deze 12 meter lange bussen tijdens een officiële ceremonie geleverd. Ze worden gebruikt op trajecten tussen de luchthaven en het stadscentrum, en als pendelbus tussen de hotels.

In Duinkerken gebruikt men drie 8,7 meter lange Midibussen, die intussen geleverd werden en weldra in dienst gaan. Ze functioneren een hele dag om met een enkele batterijlading hun dagelijks traject van 200 kilometer af te leggen, waarna ze 's nachts in de standplaats weer worden opgeladen.(Belga)