Terwijl de 'echte' Rally van Monte-Carlo aan de gang is, maken de deelnemers van de Monte-Carlo Historic Rally zich klaar voor hun competitie die op 31 januari van start gaat. Daaronder ook 9 Belgische teams in prachtige wagens.

Op de laatste dag van januari wordt dus het startschot gegeven van de 23e editie van de Rallye de Monte-Carlo Historique (MCH), met een start vanuit verschillende steden zoals voorheen. Hiertoe behoren Athene, Barcelona, Glasgow, Milaan of Reims, waar de Belgische team zullen vertrekken.

Van de 100% Belgische teams staan Michel Decremer en Patrick Lienne met hun Opel Ascona 2000 die het nr.2 draagt het hoogst aangeschreven. Ook het team José Lareppe-Lieven David gaan van start met een Ascona 2000. De andere sterke Belgische deelnemers zijn Philippe en Antoine Cornet de Ways Ruart (Porsche 911) en Jean-Pierre Vannerum-Ysabelle Plas (Audi 80). Verder rijden Jean-Marie Herman en Pauline Robert met een zeldzame Saab Sonnett II aangedreven door een V4-motor. Deze Saab Sonnet II werd in de Monte-Carlo 1969 bestuurd door de Finse piloot Simo Lampinen, maar moest toen opgeven. Dit keer hoopt men beter te doen.

Wie de Monte-Carlo Historique van nabij wil volgen, kan al afzakken naar de technische keuring die plaatsvindt op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari in Reims, net over de Franse grens. Daar gaat ook de eerste wagen van start op 31 januari om 19 uur. De andere volgen telkens om de minuut. Het belooft weer een fantastisch spektakel te worden voor oldtimerliefhebbers in een bijzonder hartelijke sfeer.(Belga)

Op de laatste dag van januari wordt dus het startschot gegeven van de 23e editie van de Rallye de Monte-Carlo Historique (MCH), met een start vanuit verschillende steden zoals voorheen. Hiertoe behoren Athene, Barcelona, Glasgow, Milaan of Reims, waar de Belgische team zullen vertrekken.Van de 100% Belgische teams staan Michel Decremer en Patrick Lienne met hun Opel Ascona 2000 die het nr.2 draagt het hoogst aangeschreven. Ook het team José Lareppe-Lieven David gaan van start met een Ascona 2000. De andere sterke Belgische deelnemers zijn Philippe en Antoine Cornet de Ways Ruart (Porsche 911) en Jean-Pierre Vannerum-Ysabelle Plas (Audi 80). Verder rijden Jean-Marie Herman en Pauline Robert met een zeldzame Saab Sonnett II aangedreven door een V4-motor. Deze Saab Sonnet II werd in de Monte-Carlo 1969 bestuurd door de Finse piloot Simo Lampinen, maar moest toen opgeven. Dit keer hoopt men beter te doen.Wie de Monte-Carlo Historique van nabij wil volgen, kan al afzakken naar de technische keuring die plaatsvindt op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari in Reims, net over de Franse grens. Daar gaat ook de eerste wagen van start op 31 januari om 19 uur. De andere volgen telkens om de minuut. Het belooft weer een fantastisch spektakel te worden voor oldtimerliefhebbers in een bijzonder hartelijke sfeer.(Belga)