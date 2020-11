Garages, carrosseriebedrijven, bandencentrales, enz. zijn bij wet verplicht zijn om de tellerstand van de voertuigen (personenwagens en bestelwagens) aan de vzw Car-Pass te melden op de dag zelf waarop ze de werken uitvoeren. De gegevens die Car-Pass ontvangt zijn daarom een betrouwbare barometer van de activiteit in de sector tijdens de eerste week van de nieuwe lock down.

In tegenstelling tot het voorjaar kunnen de werkplaatsen en de autokeuring verder blijven werken. Showrooms zijn echter niet meer toegankelijk voor het grote publiek. Car-Pass heeft een vergelijking gemaakt op basis van vier werkdagen van de herfstvakantie. De maandag werd bewust niet meegerekend, aangezien die in 2019 volgde op een verlengd weekend, en dit jaar heel wat bedrijven op 2 november gesloten waren ter compensatie van de feestdag van Allerheiligen. Dit jaar ontving Car-Pass tijdens de periode van 3 t.e.m. 6 november 13% minder tellerstanden dan in 2019, wat toch wijst op een gevoelige daling van de activiteit in de werkplaatsen. We zijn gelukkig ver verwijderd van de -80% die in het voorjaar optekend werden. Het aantal actieve ondernemingen daalde met 4,2% in vergelijking met de week voor de herfstvakantie.

Op basis van het aantal Car-Pass documenten dat vorige week werd afgeleverd, ziet men een daling met 3,8% ten opzichte van 2019. Dat lijkt nogal mee te vallen, maar hier zullen wellicht nog heel wat voertuigen bij zijn die voor de lockdown verkocht werden. Klanten mogen "op voorhand bestelde goederen" immers nog afhalen. Het is te verwachten dat het aantal afgeleverde Car-Pass'en de komende weken verder zal teruglopen. (Belga)

