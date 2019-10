De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Febiac, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, deelden het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand september 2019.

In september werden in België 35.720 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dit resultaat betekent een toename met 31,6 procent in vergelijking met de inschrijvingen die in september 2018 werden opgetekend. Dit was een maand waarvan de inschrijvingen gedurende de eerste week werden verstoord door het in voege treden van de nieuwe WLTP-norm en de daaraan gelinkte controles door de DIV. Het is dus moeilijk om conclusies trekken uit deze maandresultaten. Wanneer men echter het derde trimester in zijn geheel beschouwt, valt op te merken dat 2019 een nieuw record vestigt voor deze periode met een totaal van 128.766 nieuwe auto- inschrijvingen, tegenover 124.353 in 2018 en 114.776 in 2016.

De voorbije maand verkocht Peugeot het meeste voertuigen, voor Renault en Volkswagen. In het jaarklassement voert het Duitse merk de tabellen aan. Motorfietsen en scooters sloten september af met vergelijkbare resultaten als in 2018. Met 1.745 inschrijvingen noteren zij 0,1 procent hoger en blijft hun jaarresultaat 1,6 procent boven dat van 2018. (Belga)