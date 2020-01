Een opvallende gast tijdens de avant-première van het Autosalon: Günther Neefs, zanger en... autojournalist.

Naast de liefde voor muziek is er ook de liefde voor auto's?

Günther Neefs: 'Zeer zeker. Als kleine jongen kon ik met mijn ogen dicht zeggen welke auto er langs ons huis voorbijreed. Ik zat aan de eettafel, luisterde naar het geluid van een automotor en wist: dat is een Citroën 2PK, of een VW Kever, of een Mercedes. Vandaag zou ik dat niet meer kunnen, omdat auto's steeds meer op elkaar lijken, ook onder de motorkap. Wat weinig mensen weten: ik heb jarenlang gewerkt als autoverkoper, achtereenvolgens voor BMW, Land Rover en Mercedes. Ik combineerde die job met mijn zangcarrière, tot dat wegens tijdsgebrek niet meer mogelijk was.'

Een zanger kan enkel zingen. Hoe heb jij het tot autojournalist geschopt?

Günther Neefs: 'Ik ben goed bevriend met radiopresentator Guy De Pré. Samen hebben we in 2018 de Route 66 in de Verenigde Staten doorkruist. Van Chicago tot Los Angeles, op zoek naar de roots van de muziek. Van die zoektocht hebben we verslag uitgebracht op Radio 2. We hebben ons avontuur ook vastgelegd op dvd en een LP. Guy maakt al ongeveer 35 jaar De Pré Historie, maar verzorgt ook een autorubriek op Radio 2. In 1988 presenteerde hij trouwens het allereerste autoprogramma van de toenmalige BRTN. Samen delen we een bijzonder grote passie voor auto's. Op die manier ben ik zelf ook in de autojournalistiek gerold. Ik schrijf voor Primo Magazine & TV Gids. Elke maand stel ik vier wagens voor. Dat betekent dat ik elke week een andere auto mag testen. Dat vind ik een eer en een genoegen. Wanneer ik hier op het Autosalon rondwandel, voel ik me echt als een kind in een snoepwinkel.'

Een mooie bijverdienste?

Günther Neefs: 'Neen, dat zou ik niet durven zeggen. Ik verdien nauwelijks iets aan mijn recensies, maar dat hoeft ook niet. Ik doe het uit pure liefhebberij.'

Günther Neefs treedt op 11 januari samen met Guy De Pré (Theatershow Roots 66) op in GC 't Heilaar, Heilaartstraat 35, 2340 Beerse. Volledige concertagenda: www.guntherneefs.be

