Op de topversies van de Audi's Q-modellen (SUV) zijn voortaan actieve stabilisatorstangen beschikbaar. Klanten lijken deze eAWS-technologie meer dan ooit te waarderen.

Hoe zorgt u ervoor dat een grote SUV sportieve rijeigenschappen heeft en een minimaal gaat overhellen in bochten, zonder dat dit ten koste gaat van het rijcomfort? Audi heeft een oplossing gevonden voor dit conflict dankzij de actieve stabilisatorstangen (eAWS). Dankzij de 48 V-boordspanning en krachtige actuatoren kunnen de stabilisatorstangen op de voor- en achteras actief worden aangestuurd, afhankelijk van de situatie. "Bij auto's die met dit systeem zijn uitgerust, gaat het koetswerk in bochten nauwelijks overhellen, wat het comfort danig verhoogt. Ook het effect van lastwissels (duiken en uitveren bij remmen of accelereren) wordt beperkt ", leggen de ingenieurs uit Ingolstadt uit. "Op technisch vlak biedt deze elektromechanische oplossing van Audi verschillende voordelen. Het systeem verbruikt weinig energie, werkt nagenoeg in real time en is onderhoudsvrij omdat er geen hydraulische componenten worden gebruikt. Stabilisatorstangen. Gedurende de ontwikkeling van de Audi RS Q8 vestigde de professionele piloot - die in 2019 voor de tweede keer met Audi de 24 uur van de Nürburgring won - een nieuw ronderecord met een standaard SUV. Hij had slechts 7 minuten en 42 seconden voor een rondje van 20,832 km op de vermaarde Nordschleife in hartje Eifel. Het systeem biedt ook voordelen bij dagelijks gebruik. 40% van de Audi-klanten die Q-model hebben besteld, kiezen voor deze actieve elektromechanische stabilisatoren. Porsche lanceerde eerder een vergelijkbaar systeem op de technisch verwante Porsche Cayenne. (Belga)

