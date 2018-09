De allereerste Alpine A110 te koop

De prijsschatting van dit exemplaar, dat verwacht wordt uit te groeien tot een gegeerd collectors item, loopt op tussen 60.000 en 80.000 euro. Deze som zal worden overgemaakt aan een goed doel door de verkoper, niemand minder dan de Alpine-fabriek in Dieppe.

De nieuwe Alpine A110 is een sportwagen die momenteel stevig in de kijker staat. Het aluminium chassis en koetswerk verzekeren een laag gewicht en een prima wendbaarheid, twee factoren die samen met de aangepaste ophanging een aangenaam en dynamisch rijgedrag opleveren. De Alpine A110 Première Edition weegt slechts 1.103 kilogram, waarvan 66% op de achteras rust. Deze sportwagen is perfect elke dag bruikbaar, maar trekt zich ook prima uit de slag op een circuit. Paul Gaucher, specialist van het veilinghuis Bonhams, verklaarde: "Deze A310 met het chassisnummer 0001 is een echt juweeltje. Alle andere wagens van de lanceringseditie zijn reeds verkocht, en het is opmerkelijk dat de constructeur geen bodemprijs heeft ingesteld. Dit is dus een unieke kans."

De Alpine A110 Première Edition '0001' wordt in Knokke tentoongesteld tijdens de Zoute Grand Prix.(Belga)