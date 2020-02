De Engelse restauratiespecialist van oldtimers Thornley Kelham Ltd neemt een zeldzame Alfa Romeo 6C 1750 SS met een bijzondere geschiedenis onder handen.

Deze prachtige Alfa Romeo werd namelijk op 13 januari 1930 geleverd aan een klant die een duistere geschiedenis zou schrijven: "II Duce" Benito Mussolini. Hij betaalde er toen 60.000 lire voor. De man had wel een goede smaak voor auto's, want deze 6C 1750 SS was een van de beste racewagen in die periode die tal van prestigieuze races won, waaronder de Mille Miglia in 1929, met 7 wagens in de top 10, waaronder de winnaar.

Thornley Kelham deed het nodig onderzoek en vond films van de wagen met II Duce aan het stuur in de archieven van Cinecitta. Daarop is in detail te zien hoe het koetswerk door Stabilimenti Farina was getooid. De auto werd op 21 maart 1937 verkocht aan een zekere Renato Tigillo, die naar Eritrea verhuisde en de wagen meenam. Dat land was toen een Italiaanse kolonie die vele jonge mensen aantrok, die er in de hoofdstad Asmara met hun auto reden. In die periode onderging de 6C talrijke aanpassingen.

Later kwam de auto in de Verenigde Staten terecht, waar de nieuwe eigenaar besloot de wagen terug in zijn originele staat van 1930 te brengen. Hiermee wordt de fraaie Alfa Romeo 6C 1750 SS weldra een bijzonder collectiestuk.(Belga)

