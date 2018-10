De Alfa Romeo 6C was de mooiste op de Zoute Grand Prix 2018

Deze wagen behoort toe aan verzamelaar Johan van Puyvelde, die de overwinning toeschrijft aan drie bijzondere eigenschappen van zijn Alfa: zijn buitengewoon fraai voorkomen, dankzij het koetswerk van de hand van het befaamde huis Touring Superleggera, het feit dat het sportieve chassis stamt van voor de Tweede Wereldoorlog en ooit in competitie bestuurd werd door de Italiaan Tazio Nuvolari, en tenslotte zijn unieke grijze kleur.

Deze uiterste exclusieve wagen wordt aangedreven door de bekende en in zijn tijd revolutionaire zes-cilinder-in-lijn die werd ontwikkeld door ingenieur Vittorio Jano. In 1948 werd ook een Competizione versie geproduceerd, die in 1950 de Targa Florio won en ook twee keer derde werd in de Mille Miglia, in 1949 en 1950. (Belga)