Eind november vierde de Uzina Vehicule Dacia in Mioveni de productie van de 500.000ste Duster. Het gaat om een exemplaar van de tweede generatie van het voor Roemenië en de Renault Groep iconische model, dat twee jaar geleden gelanceerd werd op het Autosalon van Frankfurt. De toekomstige eigenaar van deze Duster is een klant uit Frankrijk.

De eerste generatie van Duster ging in productie in 2010. Sindsdien werden er ruim 1,7 miljoen van geproduceerd in het Roemeense Mioveni. De belangrijkste exportmarkten zijn Frankrijk, Italië en Spanje. Het Dacia-gamma wordt op de markt gebracht in 44 landen. De nieuwe Duster is de best verkochte SUV in Roemenië en, na de Logan, het tweede best verkochte model op de lokale markt.

De voorbije vijftig jaar produceerde de fabriek meer dan 6,8 miljoen voertuigen. Ruim 8 verschillende modellen werden gebouwd: Dacia 1100, Dacia 1300, Dacia Nova, Dacia SupeRNova, Dacia Solenza, Dacia Logan (in de versies berline, break, bestelwagen en pick-up), Dacia Sandero en Dacia Duster. In dezelfde fabriek worden voor andere fabrieken van de Renault Groep over de hele wereld ook koetswerken en onderdelen geproduceerd bestemd voor de assemblage van het 'Global Access'-gamma. Momenteel loopt om de 54 seconden een voertuig van de assemblagelijn. Ruim 90 procent van de productie van de fabriek is bestemd voor de export. Dacia produceert in Roemenië elk jaar 350.000 voertuigen en nog eens ruim 500.000 motoren en meer dan 500.000 versnellingsbakken, waarvan een deel geëxporteerd wordt.(Belga)