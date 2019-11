Aston Martin heeft een belangrijke mijlpaal in zijn geschiedenis van 106 jaar bereikt met de officiële voorstelling van de eerste SUV van het merk, de DBX.

Op de eerste officiële foto's die de constructeur toonde tijdens de presentatie op de Los Angeles Motor Show, merk je dat de DBX 5 meter lang en 2 m breed is. Hij weegt overigens 2.245 kg en het design lijkt duidelijk geïnspireerd op de vormtaal die eerder op de V8 coupéversie van de Aston Martin Vantage. Vooral achteraan valt dit op omwille van de aflopende led lichtunits achteraan.

De motor is die van de coupé en dan hebben we het over een 4 liter V8-motor met 550 pk en 700 Nm van Mercedes-AMG origine. Met een topsnelheid van 291 km/u belooft dit één van de snelste modellen in zijn segment te worden. De DBX werd volledig nieuw ontwikkeld en heeft eveneens recht op vierwielaandrijving zodat je hem ook zal zien in mondaine skioorden.

Om het comfort van de inzittenden te vergroten, voorziet Aston Martin luchtvering en het interieur voor 5 personen wordt afgewerkt met leer en verfijnde materialen. De passagiers genieten ook van daglicht dankzij het grote panoramadak. Het infotainment wordt aangestuurd via een performant systeem met 10,25 en een 12,3" scherm. Zelfs de koffer is uitzonderlijk groot voor een Aston Martin met een inhoud van bijna 700 liter.

Als dat niet volstaat, kan men op de dakrails een dakkoffer of ski's monteren. Dankzij de trekhaak kan de wagen tevens 2.700 kg trekken, wat handig is voor liefhebbers die boten, paarden of auto's met een trailer willen vervoeren. De DBX staat vanaf 2020 in de showroom en kost ongeveer 200.000 euro.(Belga)