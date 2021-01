Mercedes is het oudste automerk en droeg als geen ander bij tot de technologische ontwikkeling en vooruitgang van de automobiel. Het was de megalomane Mercedes-topman Jürgen Schrempp een doorn in het oog dat Rolls-Royce en Bentley bij de machtigen der aarde hoger stonden aangeschreven. Met het reactiveren van Maybach wilde hij in 1997 de hiërarchie herschikken.

Op de hoofdzetel van Mercedes in Stuttgart wordt men niet graag herinnerd aan Jürgen Schrempp, van 1995 tot 2005 ceo van het autoconcern. Hij wilde van Mercedes de nummer één in de autowereld maken, ging een alliantie aan met Chrysler en Mitsubishi, zette het submerk smart in de markt en bracht Maybach opnieuw tot leven. Toen de megalomane topman in 2005 aan de deur werd gezet, balanceerde Mercedes op de rand van de afgrond. Zijn roekeloze expansiepolitiek had het concern handen vol geld gekost en een enorme schuldenberg gecreëerd. Zijn opvolger Dieter Zetsche ontbond de allianties met Chrysler en Mitsubishi, bleven over: smart en Maybach.

Het smart-project komt de verdienste toe dat het ons heeft doen nadenken over nieuwe vormen van (stads)mobiliteit. Een commercieel succes werd smart nooit omdat de Mercedes-ingenieurs het oorspronkelijke ontwerp van de Zwitserse zakenman Nicolas Hayek - oprichter van het horlogemerk Swatch - te basic vonden en aanpasten aan de kwaliteitsnormen van Mercedes. Daardoor verloren de smart-mobieltjes hun speelse karakter en werden ze ook te duur. Het verhaal van Maybach gaat terug tot 1909, toen Wilhelm Maybach en Ferdinand Graf von Zeppelin besloten om motoren te produceren voor zeppelins. Na de Eerste Wereldoorlog vormden ze hun bedrijf om in Maybach-Motorenbau GmbH en verlegden de focus naar het bouwen van luxueuze limousines omdat het Verdrag van Versailles Duitse ondernemingen verbood om nog luchtschepen te fabriceren. De eerste Maybach maakte zijn debuut op het Autosalon van Berlijn van 1921. Twintig jaar later luidde de Tweede Wereldoorlog het einde in van Maybach als zelfstandig automerk, het verdween een tijdje van de radar. In 1960 kwam Maybach in handen van Mercedes en werd het belast met het bouwen van speciale series voor het merk met de ster. Op zoek naar een geschikte merknaam voor een nieuw prestigemerk viel het oog van Schrempp ruim 35 jaar later op de rijke historie van Maybach en van het een kwam het ander. In 1997 presenteerde Maybach een eerste model, in 2002 gevolgd door de exclusieve Maybach 57 en Maybach 62 met onder de motorkop een 5.5 liter 12-cilindermotor met een vermogen van 550 pk. In 2013 liep in Sindelfingen de laatste Maybach 62 van de band. Nauwelijks één jaar later verblijdde het merk met de ster de autowereld met de Mercedes-Maybach S-Klasse, een verlengd model van de Mercedes S-Klasse en leverbaar met een V8 van 455 pk of een V12 van 530 pk. De nieuwkomer groeide uit tot een bestseller. Met name in China, Rusland, Zuid-Korea, de VS en Duitsland ging hij als warme broodjes van de hand. In de slipstream van de nieuwe Mercedes S-Klasse bereidt nu de tweede generatie van de Mercedes-Maybach S-Klasse haar entree op de markt voor. In vergelijking met de lange versie van de S-Klasse beschikt die over een 18 cm langere wielbasis die volledig ten goede komt van het achtercompartiment dat dankzij de executivestoelen in een uiterst luxueuze en comfortabele werk- en rustplaats wordt omgetoverd. Door gebruik te maken van de hielsteun aan de voorstoel en de elektrisch uitschuifbare voetsteunen ontstaat een doorlopend, comfortabel ligvlak voor een ontspannende slaaphouding. Nieuw zijn de massagefunctie van de kuitsteun als onderdeel van het zitcomfortpakket en de schouder- en nekverwarming achteraan. Het interieur van de nieuwkomer straalt een en al luxe en klasse uit. Het sculpturale dashboard oogt fantastisch. Een 12,8 inch centraal oled-display doet dienst als hightech bedieningspaneel, een 12,3 inch 3D-bestuurdersdisplay met driedimensionale weergave van andere weggebruikers en markante diepte- en schaduweffecten is een optie. Voor het eerst beschikt het achtercompartiment over een adaptieve verlichting: naast de helderheid kan ook de grootte en positie van de lichtspot worden aangepast. Het innovatieve MBUX-infotainmentsysteem is het beste op de markt, de hoogwaardige weergave van de info maakt de bediening van de voertuig- en comfortfuncties nog eenvoudiger. Het systeem herkent ook de bewegingen en gebaren van de passagiers achteraan via 3D-lasercamera's in de interieurhemel. De uitstapwaarschuwingsfunctie registreert wanneer een passagier van plan is uit te stappen. De motoren van de Mercedes-Maybach S-Klasse worden deels elektrisch ondersteund door middel van een geïntegreerde startdynamo die het start-stopsysteem nog comfortabeler en de aandrijflijn nog efficiënter maakt. Luchtvering met traploos verstelbare demping is standaard, de bestuurder kan de eigenschappen van de aandrijflijn, het onderstel en de besturing individueel aanpassen. In het dagelijkse verkeer ontlasten innovatieve assistentiesystemen de bestuurder wanneer de situatie dit vereist: bij het aanpassen van de rijsnelheid, het regelen van de afstand tot de voorligger, het sturen en wisselen van rijbaan. Hierdoor blijft de bestuurder langer alert en kan hij comfortabeler rijden. Dreigt er gevaar, dan reageren de rijhulpsystemen bliksemsnel om een botsing te voorkomen of de ernst te beperken. Precies 100 jaar geleden maakte de eerste Maybach W3 zijn debuut op de Europese markt. Vanuit een historisch gegroeide opvatting van luxe en topkwaliteit herdefinieert deze tweede generatie Mercedes-Maybach S-Klasse de luxe van de toekomst. Het merk combineert de toptechnologie en perfectie van Mercedes met de exclusiviteit en elegantie van Maybach. Het ziet ernaar uit dat de droom van Jürgen Schrempp alsnog in vervulling gaat.