Daktent voor Porsches

Er zijn ook avonturiers met een exclusieve wagen en die kunnen voortaan op het dak van hun Porsche slapen in een vouwtent die in een dakkoffer past.

Zo’n daktent voor een auto bestaat al langer maar meestal vond je ze terug op ruige terreinwagens die de brousse of de woestijn introkken. Intussen werd het concept populairder en is een vouwtent die in een dakkoffer past ook verkrijgbaar bij premium merken.

Zo biedt zelfs Porsche nu een daktent aan voor zowat zijn hele gamma. Wie er graag op uittrekt en bij voorkeur in de natuur overnacht, kan dit accessoire bestellen voor zowel de 911 Coupé, Macan, Cayenne, Panamera als Taycan. Deze daktent heeft een vloeroppervlak 210 x 130 cm en kan tot 190 kg dragen. De vloer is geïsoleerd en de wanden zijn vervaardigd uit ademend materiaal en voorzien van raampjes, ventilatie en een muggenbescherming.

Een luxueuze slaapplaats op het dak van een Porsche.

De hele structuur weegt slechts 56 kg en zou het rijgedrag amper verstoren. Gebruikers moeten er wel rekening mee houden dat Porsche een maximumsnelheid van 130 km/u adviseert als de koffer met vouwtent op het dak van de wagen staat. Een zeer snelle rit naar de kampeerplaats zal er dus niet inzitten. De daktent zal ongeveer 5.000 euro kosten en is verkrijgbaar bij de Porsche-dealers.