Dakar 2024 in de startblokken

Van 5 tot 19 januari 2024 wordt de monsterrally weer gereden in Saoudi-Arabië.

De naam van de Dakar Rally verwijst nog steeds naar zijn roots in Afrika, maar intussen suizen de woestijnracers als enkele jaren door de woestijn in Saoudi-Arabië, die eveneens een prachtig en uitgelezen decor biedt voor dit soort offroad-wedstrijden.

Deze editie, die op 5 januari 2024 in Alula van start gaat, schotelt de deelnemers een parcours van meer dan 5.000 kilometer voor dat verdeeld is over 12 etappes. Ook dit keer wordt de Dakar een gigantische uitdaging van de bestuurders van de auto’s, vrachtwagens en motoren, met als hoogtepunt de marathonetappe over twee dagen doorheen de Empty Quarter-woestijn die zonder assistentie of nachtrust verloopt.

Bij auto’s start de winnaar van de vorige twee edities, Nasser Al-Attyah, weer als een der favorieten met de Prodrive Hunter. Hij moet het vooral opnemen tegen de Audi buggy’s die nog steeds een eerste zege in de Dakar najagen. De winnaar is op 19 januari 2024 in Yanbu bekend.