Daimler Trucks en zijn dochteronderneming Torc Robotics zijn begonnen met de ontwikkeling en de tests van geautomatiseerde vrachtwagens (SAE Level 4) op de openbare weg.

In een eerste instantie komen de trucks in het zuidwesten van Virginia op de weg, waar ook de zetel van Torc Robotics gevestigd is. Tijdens die eerste fase zullen er twee personen aan boord van het voertuig zijn: een ontwikkelingsingenieur die het systeem in het oog houdt, en een door Daimler Trucks en Torc Robotics gecertificeerde veiligheidsbestuurder. De tests op de openbare weg volgen na maandenlange tests op voor het verkeer afgesloten trajecten.

"Torc Robotics neemt een leidersplaats in bij de ontwikkeling van software voor geautomatiseerd rijden, Daimler Trucks is marktleider op de markt voor trucks en kent de behoeften en vereisten van de sector", stelt Martin Daum, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en bevoegd voor 'Trucks & Buses'. "De ontwikkeling en tests van sterk geautomatiseerde trucks op de openbare weg is voor Daimler Trucks een belangrijke stap in het nastreven van zijn doel, namelijk met betrouwbare en veilige trucks bijdragen tot de ontwikkeling van onze klanten, de industrie en de hele samenleving."

Torc Robotics maakt nu deel uit van Daimler Trucks en is opgenomen in de Autonomous Technology Group van Daimler Trucks, waarin alle deskundigheid en activiteiten in verband met het geautomatiseerd rijden gebundeld worden. Die wereldwijde organisatie heeft vandaag ontwikkelingscentra in Blacksburg en Portland (VS) en in Stuttgart. Daimler Trucks North America (DTNA) legt zich toe op de verdere ontwikkeling van zijn technologie voor geautomatiseerd rijden en op de integratie daarvan in zware trucks. Het DTNA-team in Portland werkt aan een truckchassis dat zich perfect voor geautomatiseerd rijden leent, meer bepaald wegens de redundantie van systemen die nodig is om een maximale betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen.(Belga)