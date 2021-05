Daimler Truck AG en Volvo Group gaan een joint venture aan voor de versnelde ontwikkeling van de brandstofceltechnologie voor bedrijfsvoertuigen. De constructeurs zien hier een valabel ecologisch alternatief in voor het klassieke langeafstandsvervoer met vrachtwagens.

Dit project kreeg de naam Cellcentric en moet uitgroeien tot een toonaangevende, wereldwijde fabrikant van brandstofcelsystemen. Cellcentric gaat één van de grootste fabrieken voor de serieproductie van brandstofcelsystemen bouwen die in 2025 in gebruik zal worden genomen. Om het gebruik van brandstofcelsystemen voor waterstof te versnellen, vragen de twee partners van Cellcentric, Daimler Truck AG en Volvo Group, aan de EU om een geharmoniseerd beleidskader te scheppen om de ontwikkeling van de technologie commercieel leefbaar te maken.

Volgens Daimler Truck AG en Volvo Group kunnen batterij- en brandstofcelaangedreven voertuigen elkaar aanvullen naargelang de gebruiksscenario's van de individuele klanten. Batterijaangedreven voertuigen lenen zich eerder voor lichtere vrachten en kortere afstanden, terwijl brandstofcelvoertuigen beter geschikt zijn voor zwaardere vrachten en langere afstanden.

CO2-neutraal transport

"Waterstofaangedreven brandstofcelvrachtwagens zijn cruciaal voor een toekomst met CO 2 -neutraal transport", verduidelijkt Martin Daum van Daimler Truck AG. "In combinatie met zuiver batterijaangedreven voertuigen stellen ze ons in staat om voor elke toepassing de beste, lokaal CO 2 -neutrale transportoplossingen aan te bieden. Met batterijaangedreven vrachtwagens alleen is dit niet mogelijk. Daarom engageren we ons samen met onze partner, Volvo Group, voor onze brandstofcelonderneming Cellcentric. Wat de noodzakelijke waterstofinfrastructuur betreft, is het duidelijk dat 'groene' waterstof op lange termijn de enige verstandige keuze is."

De constructeurs wijzen meteen ook op de noodzaak om een uitgebreid netwerk van waterstoftankstations voor zware voertuigen te bouwen. Dat moet 300 pompstations tellen tegen 2025 en ongeveer 1.000 stations tegen 2030 ten laatste. Dit gemeenschappelijke initiatief, dat waterstof als drager voor groene elektriciteit gebruikt om langeafstandsvrachtwagens elektrisch aan te drijven, is cruciaal om het wegtransport koolstofvrij te maken, stellen beide merken.

