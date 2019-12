Dacia stelt een nieuwe 'Bi-Fuel'-motor op benzine en LPG voor, de ECO-G 100, die tijdens het Salon van Brussel onthuld wordt op de Duster. Deze motor combineert sterkere prestaties met een lager brandstofverbruik en een geringere CO2-uitstoot.

Een nieuwe ECO-G 100, met drie cilinders en turbo, is voortaan verkrijgbaar op de Logan, de Logan MCV, de Sandero en de Duster. De motor krijgt sterkere prestaties met een alertere acceleratie en een maximumkoppel van 170 Nm vanaf 2.000 t/min, wat hem veelzijdig maakt, en combineert dat alles met een lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot. Een 'ECO-G'-motor stoot ongeveer 10% minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor. ECO-G 100 is de benaming van de 'Bi-Fuel'-motoren op benzine en LPG (liquified petroleum gas) die verkrijgbaar zijn op deze vier modellen uit het Dacia-gamma.

ECO-G is een beproefde, eenvoudig te gebruiken, betaalbare en kostenbesparende oplossing, die beantwoordt aan de behoeften van de klanten van het merk Dacia. De aankoopprijs is concurrentieel, want zonder meerprijs ten opzichte van de benzinemotor waarvan hij is afgeleid, en zonder compromissen op het vlak van betrouwbaarheid. LPG is veel goedkoper: één derde van de prijs van een liter benzine of diesel. En er zijn aanzienlijke fiscale voordelen in Vlaanderen. Een motor op LPG heeft gemiddeld dan wel een hoger brandstofverbruik, maar globaal gezien ligt de kostprijs per kilometer tot 50% lager dan bij een benzine- of dieselmotor.

De inbouw van de LPG-installatie in een Dacia gebeurt rechtstreeks in de fabriek. Voordelen voor de klant zijn een eenvoudige bestelprocedure zonder bijkomende wachttijd en één enkele gesprekspartner voor de garantie en het onderhoud van het voertuig in het Renault-net dat specifiek opgeleid werd voor deze technologie.(Belga)