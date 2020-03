De Dacia Spring blikt vooruit op een nieuwe betaalbare zuiver elektrische wagen. Deze stadswagen met vier zitplaatsen richt zich vooral op mobiliteitsdiensten en particuliere klanten.

Dit is inderdaad nog een prototype, maar de Dacia Spring vertoont duidelijk trekjes van zowel de Renault Zoe als de Dacia Sandero, zij het in een compactere vorm. De productieversie is voorzien voor 2021. De Dacia Spring Electric belichaamt de visie van de Groupe Renault om de elektrische mobiliteit binnen ieders bereik te brengen en blijft tegelijk trouw aan de waarden en filosofie van het merk Dacia. Hij blikt vooruit op een zuiver elektrische vijfdeurs stadswagen, met vier echte zitplaatsen, om een zo groot mogelijk publiek te laten genieten van een eenvoudige en milieuvriendelijke mobiliteit.

De lichte en compacte serieversie van de Spring mikt op een rijbereik van ongeveer 200 kilometer (WLTP). De garantie van een veelzijdige auto die zich probleemloos leent voor het verkeer in en om de stad. Met zijn zuiver elektrische motor en zijn batterij op maat van dagelijks gebruik, beantwoordt de Spring aan de mobiliteitsbehoeften in en om de stad. Hij toont zich robuust en laat zowel particulieren als ondernemingen genieten van alle voordelen van elektrische wagens: rijgemak, bedrijfsstilte, afwezigheid van trillingen, nuluitstoot tijdens de gebruiksfase, enz. Bovendien laat hij zich eenvoudig opladen en vergt hij erg weinig onderhoud.

Zo werpt de Dacia Spring zich op als een degelijke oplossing voor nieuwe mobiliteitsdiensten zoals de wagenparken van autodeelservices. De serieversie zal dus ook worden aangeboden op deze markt, waar de Groupe Renault zich al sterk engageert met het grootste elektrische deelwagenpark in Europa dat bestaat uit 7.800 exemplaren van ZOE, Kangoo Z.E. en Twizy.(Belga)

Dit is inderdaad nog een prototype, maar de Dacia Spring vertoont duidelijk trekjes van zowel de Renault Zoe als de Dacia Sandero, zij het in een compactere vorm. De productieversie is voorzien voor 2021. De Dacia Spring Electric belichaamt de visie van de Groupe Renault om de elektrische mobiliteit binnen ieders bereik te brengen en blijft tegelijk trouw aan de waarden en filosofie van het merk Dacia. Hij blikt vooruit op een zuiver elektrische vijfdeurs stadswagen, met vier echte zitplaatsen, om een zo groot mogelijk publiek te laten genieten van een eenvoudige en milieuvriendelijke mobiliteit.De lichte en compacte serieversie van de Spring mikt op een rijbereik van ongeveer 200 kilometer (WLTP). De garantie van een veelzijdige auto die zich probleemloos leent voor het verkeer in en om de stad. Met zijn zuiver elektrische motor en zijn batterij op maat van dagelijks gebruik, beantwoordt de Spring aan de mobiliteitsbehoeften in en om de stad. Hij toont zich robuust en laat zowel particulieren als ondernemingen genieten van alle voordelen van elektrische wagens: rijgemak, bedrijfsstilte, afwezigheid van trillingen, nuluitstoot tijdens de gebruiksfase, enz. Bovendien laat hij zich eenvoudig opladen en vergt hij erg weinig onderhoud.Zo werpt de Dacia Spring zich op als een degelijke oplossing voor nieuwe mobiliteitsdiensten zoals de wagenparken van autodeelservices. De serieversie zal dus ook worden aangeboden op deze markt, waar de Groupe Renault zich al sterk engageert met het grootste elektrische deelwagenpark in Europa dat bestaat uit 7.800 exemplaren van ZOE, Kangoo Z.E. en Twizy.(Belga)