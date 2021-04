Elektrische aandrijving is dé toekomst. Toch laat de doorbraak van de e-auto eindeloos lang op zich wachten. Omdat die veel te duur is voor de particuliere klant. Met de Dacia Spring en zijn instapprijs van 16.990 euro komt daar verandering in.

Elektrische aandrijving beperkt de schadelijke invloed van het autorijden op de luchtkwaliteit en het leefmilieu in het algemeen. Daar is iedereen het over eens. Toch blijft de voorspelde doorbraak van de elektrische auto voorlopig uit, om redenen die we allemaal kennen: te duur en te kleine actieradius, te weinig modellen en te weinig laadpalen, waarbij de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

...

Elektrische aandrijving beperkt de schadelijke invloed van het autorijden op de luchtkwaliteit en het leefmilieu in het algemeen. Daar is iedereen het over eens. Toch blijft de voorspelde doorbraak van de elektrische auto voorlopig uit, om redenen die we allemaal kennen: te duur en te kleine actieradius, te weinig modellen en te weinig laadpalen, waarbij de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Gedeelde verantwoordelijkheidTien jaar geleden voorspelde de automobielsector een marktaandeel van minstens 10 procent voor de elektrische auto tegen 2020. We weten intussen beter: de constructeurs hebben hun beloften niet kunnen waarmaken. De ontwikkeling en implementatie van de nieuwe technologie kostte meer tijd en geld dan de bazen hadden ingecalculeerd maar ook de politieke overheden hebben steken laten vallen. De uitbouw van een fijnmazig netwerk van laadpalen neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie gepland. Ook aan de beloofde fiscale voordeelregelingen en aankooppremies is op een verschillende manier uitvoering gegeven, in het ene land wel, in het andere niet. De autosector en politiek dragen hier een gedeelde verantwoordelijkheid.Tsunami van plug-in hybride modellenPositief is dat Europa niet gezwicht is voor de autolobby en is blijven vasthouden aan de strenge CO2-doelstelling van 95 g/km. Op die manier heeft het Europees Parlement de constructeurs het mes op de keel gezet waardoor die, halsoverkop, een stroomversnelling hoger hebben moeten schakelen. In 2019 en 2020 zijn we getuige geweest van een tsunami van nieuwe plug-in hybride modellen, hetzelfde zit er nu aan te komen met kleine en grote full electric cars. Daardoor ontstaat er een ruimer aanbod wat mede de explosieve stijging van de e-verkoop verklaart. Met die kanttekening dat die groei ongelijk verloopt en sterk afhankelijk is van het politieke beleid. Wie in Duitsland een e-auto koopt, krijgt een premie van 9.000 euro waardoor het prijsverschil tussen een auto met een elektro- of verbrandingsmotor bijna verwaarloosbaar geworden is. In ons land is dat prijsverschil met name voor de particuliere klant nog altijd te groot. Voor zelfstandigen en bedrijven is de situatie anders omdat die kunnen genieten van fiscale voordeelregelingen. We zien trouwens dat de leasemaatschappijen almaar meer elektrische wagens in hun aanbod opnemen en dat de transitie van verbrandings- naar elektromotoren in de sector van de bedrijfswagens stilaan maar zeker op gang komt.Dacia geeft goede voorbeeldZoals gezegd, in ons land blijft een elektrische auto nog altijd te duur voor de particuliere klant. Vindt maar eens een vierdeurs full electric met een reële actieradius van 200 à 250 kilometer beneden de 30.000 euro. Mission impossible. Daar komt vanaf dit najaar verandering in met de komst van de Dacia Spring. Met een instapprijs van € 16.990 (Comfort) en € 17.990 (Comfort Plus) wordt de nieuwkomer de goedkoopste elektrische auto op de markt. Omdat het budgetmerk, in de lijn van zijn merkfilosofie, focust op de essentie van elektrisch autorijden. Die bestaat erin om emissieloos en zo goedkoop mogelijk van punt A naar punt B te rijden. Dacia opteert daarom voor een kleine stadswagen (3,73 m lang en 1, 58 m breed) met een kleine elektromotor (45 pk), kleine batterij (27,4 kWh) en een beperkte autonomie van 230 tot 305 km (WLTP). Eerste vaststelling: de Spring lijkt op de foto (veel) groter dan die in werkelijkheid is. In feite gaat het om een compacte gezinswagen die plaats biedt aan vier passagiers, met een relatief ruim koffervolume van 290 liter. De passagiers vooraan beschikken bovendien over 23,1 liter opbergruimte verdeeld over het handschoenkastje, de deurpanelen en het opbergvak in de middenconsole.Zijn SUV-look verleent de nieuwkomer een eigentijds voorkomen, de horizontale lijn van de slanke led-lichtblokken loopt door in het design van het radiatorrooster met een 3D-relief waarin de laadklep is ondergebracht. De stalen sierwieldoppen zijn een knappe imitatie van lichtmetalen velgen. Manuele airco, centrale vergrendeling vanop afstand, elektrische ruiten en elektrisch verstelbare buitenspiegels zijn standaard. Via een draaiknop met drie standen - D(vooruit), N (neutraal) en R (achteruit) - kiest de bestuurder de gewenste rijrichting. Achteruitrijradar/camera en multimediasysteem zijn standaard op de Comfort Plus-versie. Het omvat een 7"-aanraakscherm met navigatie, DAB-radio, smartphone-weergave, Bluetooth, één USB-aansluiting en één aux-uitgang en is compatibel met Apple Car Play en Android Auto. Spraakbediening via een toets op het stuurwiel behoort eveneens tot de mogelijkheden. De gratis app MY DACIA geeft in realtime informatie over het batterijniveau, het resterende rijbereik en de functie om de auto in realtime te lokaliseren. Is de Spring aangesloten op een lader kan men vanaf de app de preconditioning van het interieur activeren (koelen/verwarmen) en het laadproces opvolgen. Het laden zelf kan gebeuren via een huishoudstopcontact van 220 volt, een wallbox van 7,4 kW of een DC-laadpaal van 30 kW. In dat laatste geval bedraagt de laadtijd minder dan 1 uur, via een wallbox minder dan 5 uur. Ideale stadswagenDe Dacia Spring stoot zero emissie uit, trekt op in minder dan zes seconden van 0 tot 50 km/u wat vlot verkeer in de agglomeratie toelaat. Daar is de maximum snelheid sowieso begrensd tot 50 km/u. Een stedelijke omgeving is het ideale actieterrein voor de Dacia Spring, daar profiteert hij ook ten volle van zijn extreem korte draaicirkel van 9,6 meter. Bij stadsverkeer daalt het gemiddeld verbruik onder de 14 kWh, waardoor de Spring bij gemiddeld gebruik hooguit één keer per week In de stekker moet. Bij een gecombineerd gebruik schommelt het gemiddeld verbruik rond de 15 kWh. Fantastisch toch en het beste bewijs dat elektrisch autorijden in eerste instantie is bedoeld voor een stedelijke omgeving en bij voorkeur in een lichte en compacte auto. Vanuit die optiek is de Dacia Spring de ideale tweede auto in het gezin. De nieuwkomer kan vanaf midden april worden besteld, de eerste leveringen worden verwacht na de zomer. De Spring zal ook leverbaar zijn in een zogenaamde Business-editie, bestemd voor de markt van de deelauto's waarvan wordt verwacht dat die nog groeipotentieel bezit.