Dacia plant nieuw Lodgy

Het gaat Dacia de laatste jaren voor de wind. Dat succes is vooral te danken aan de Duster. Maar naast deze fraaie SUV gaan ook de andere modellen - Sandero, Logan, Dokker en Lodgy - vlot de deuren van de dealers uit. Weldra krijgt deze laatste een opvolger die zich iets anders gaat profileren. De nieuwe Lodgy moet zich nog nadrukkelijker positioneren als een handig en betaalbaar alternatief voor grote gezinnen én zal er tegelijk aantrekkelijker uitzien.

Dit model wordt gebouwd op het modulaire platform van de Renault-groep en zal uitgerust zijn met zeven zitplaatsen. Het wordt dus de gezinsauto bij uitstek in het Dacia-gamma. En met de trekken van de Duster zal ook zijn voorkomen sterk aan sexappeal winnen. Nu is het nog enkel wachten op de onthulling van de nieuwe Dacia Lodgy die voorzien is voor het najaar van 2020, waarna de lancering snel zal volgen.(Belga)