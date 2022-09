Dacia Manifesto Concept is ruige elektrische buggy

Dacia toont met de Manifesto Concept een toekomstvisie op terreinrijden met een elektrische aandrijving en handige snufjes.

Deze Dacia is een studiemodel dat wellicht een voorproefje vormt van de volgende generatie van de Duster en de Bigster, de grotere broer van de populaire SUV die in 2024 wordt verwacht. Zoals de naam ‘Manifesto’ laat uitschijnen, gaat het om meer dan een aanzet naar een nieuw modelletje, maar is het ook een statement van het Roemeense merk van de Renault Groep over een rationele en functionele benadering van de auto, waarbij toch creativiteit en emotie bij komt kijken.

Gezien de populariteit van SUV’s en crossovers, is het geen verrassing dat ook de Manifesto die richting uitgaat. Net als daarvoor een 100 % elektrische aandrijving is voorzien, die in principe binnen enkele jaren op elk voertuig in Europa zal opduiken.

De zetelhoezen kunnen als slaapzak dienen.

Gerecycleerde koetswerkpanelen

De avontuurlijke kant komt dan weer tot uiting in de heel basic uitrusting van het voertuig dat noch deuren of ramen heeft. Zelfs een voorruit ontbreekt, ook al lijkt dat niet erg praktisch in het dagelijks gebruik. Dacia vestigt verder de aandacht op het gebruik van ecologische materialen, zoals gerecycleerd Starkle voor de koetswerkpanelen of kurk voor het dashboard en het stuurwiel.

Andere handige oplossingen zijn de lekvrije terreinbanden die de hele levensduur van de buggy mee kunnen, de stoelhoezen die kan je gebruiken als slaapzak of de afneembare ledkoplamp die als zaklamp kan dienen. Tenslotte kan je het platform achteraan als werkbank gebruiken, terwijl de accu van de auto stroomt levert voor de toestellen die je nodig hebt.

Kort, Manifesto Concept brengt een leuke visie op een handige en ecologisch avontuurlijke auto.