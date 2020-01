Mag het iets minder zijn? De goedkoopste wagen op het Autosalon is de Dacia Logan, die je al voor 7790 euro de jouwe kan maken. "De gezinsberline heeft zijn succes echter niet enkel te danken aan zijn prijs, ook aan zijn kwaliteit."

Proficiat, Dacia mag zich kronen tot prijzenklopper. Houden autoconstructeurs een wedstrijdje onder elkaar om te kunnen uitpakken met de goedkoopste wagen?

Karl Schuybroek (communicatiedirecteur): "Neen, Dacia wil gewoon duidelijkheid scheppen over de kostprijs van zijn voertuigen. We geven geen grote kortingen, de klant weet op voorhand precies wat hij gaat betalen. Hij hoeft niet te vrezen voor onaangename verrassingen. Op het Autosalon speelt dat een beetje in ons nadeel, want de bezoekers rekenen wel op fikse kortingen. Om toch in het oog te springen, pakken we uit met een bijzondere stunt: één en dezelfde prijs voor de benzineversie, de dieselversie en het LPG-model."

Wat krijgt de koper en wat krijgt hij niét voor 7990 euro?

Karl Schuybroek: "Je krijgt de basisuitrusting. Dat wil zeggen: zonder autoradio aan boord, zonder airco, zonder elektronische bediening van de ramen aan de achterbank. Die ramen moet je nog manueel naar beneden en naar boven schuiven. Ik voeg er wel meteen toe dat bijna niemand kiest voor dat basismodel. Zo goed als iedereen neemt er enkele opties bij, waardoor de uiteindelijke verkoopprijs iets hoger uitvalt. Goedkoop staat trouwens niet gelijk met minderwaardig. Een Dacia heeft dezelfde motor als een Renault. Topkwaliteit. Beide merken behoren tot dezelfde familie. Maar zelfs als we zouden willen beknibbelen op kwaliteit, we zouden het niet mogen. We moeten voldoen aan zeer strenge emissienormen, het gaat dus niet op om de overschotjes van Renault onder de motorkap van een Dacia te steken. In zekere zin heeft Dacia zelfs een troef: doordat hij is uitgerust met minder technologische snufjes, loop je ook minder risico op problemen met die technologie."

Kan Dacia de koper bekoren met zijn budgetwagens?

Karl Schuybroek: "In 2019 zijn we voor het eerst de top 10 van best verkopende automerken binnengedrongen. In 2008 verkochten we 500 wagens, nu zitten we aan 15.000 per jaar. En het beste bewijs dat we vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons product: als koper krijg je een garantie van drie jaar (100.000 kilometer)."

