Met de nieuwe generatie van de Sandero en Sandero Stepway blijft Dacia trouw aan zijn filosofie van doordacht autogebruik met eenvoudige, ruime, betrouwbare en robuuste wagens zonder overbodige franjes tegen een scherpe prijs.

De ongeziene context van de voorbije maanden heeft meer dan ooit bijgedragen tot een evolutie die al verschillende jaren aan de gang is: steeds meer mensen willen duurzamer consumeren en terugkeren naar de essentie, zonder daarbij te verzaken aan hun mobiliteitsbehoeften en verlangen naar vrijheid. Veel klanten benaderen de aankoop van een auto dan ook op een meer pragmatische manier. Dacia speelt al meer dan vijftien jaar in op die behoefte door de essentie van de auto aan te bieden tegen de juiste prijs. De Sandero en Sandero Stepway belichamen dat Dacia-DNA. De Sandero groeide in de loop der jaren uit tot een populaire bestseller en is sinds 2017 de meest verkochte auto bij particulieren in Europa. Hij is ook het meest verkochte Dacia-model met een totaal van bijna 2,1 miljoen exemplaren, hetzij 32% van de totale verkoop van het merk sinds 2004. De Sandero Stepway, de meer avontuurlijke versie van Sandero, is goed voor 65% van dat aantal, met meer dan 1,3 miljoen exemplaren.

Met de nieuwe Sandero en Sandero Stepway vernieuwt Dacia zijn aanbod in het segment van de stadswagens en veelzijdige compacte wagens om in te spelen op de huidige behoeften van particulieren. Hoewel ze hun bescheiden buitenafmetingen behouden, tonen ze zich moderner, completer en veelzijdiger, zonder echter te raken aan hun fundamentele eenvoud en betrouwbaarheid. Ze veranderen van platform en bieden een rijkere uitrusting, meer actieve en passieve veiligheidssystemen, nieuwe motoren waaronder een versie op benzine en LPG, een nieuwe automatische transmissie en een onuitgegeven handgeschakelde zesversnellingsbak. De nieuwe Sandero en Sandero Stepway steken zo de geest van hun voorgangers in een nieuw jasje. "Voor een nog steeds even scherpe prijs bieden ze meer dan ooit toegang tot een nieuwe auto met de beste waarde-prijsverhouding op de markt", aldus Dacia. (Belga)

