Eén op vier verkochte auto's in ons land stamt uit het zogenaamde C-segment. De concurrentiestrijd tussen de volumemerken verloopt er op het scherp van de snede. Het Frans-Roemeense budgetmerk Dacia gooit met de Jogger een nieuw wapen in de strijd waardoor die nog heviger zal worden.

De Sandero/Sandero Stepway (44 procent) en Duster (40 procent) waren in 2021 met afstand de best verkopende Dacia-modellen in ons land, gevolgd door Dokker (7 procent), Lodgy (6 procent) en Spring (3 procent). Dat de Sandero de absolute bestseller is, heeft zonder twijfel te maken met zijn prijskaartje van 9.590 euro. In de zomer van 2021 was de Sandero zelfs één maand lang de meest verkochte auto in Europa. In ons land bekleedden de Sandero en Duster vorig jaar respectievelijk de zesde en tiende plaats in de top 10 van populairste wagens op de markt.

Na het verdwijnen van Dokker en Lodgy uit het Dacia-gamma wordt hun plaats ingenomen door Jogger die verkrijgbaar is als 5- en 7-zitter. De Jogger Eco-G 100 kost in zijn basisversie 14.790 euro (BTWi), aan de 7-zitter hangt een prijskaartje van 15.540 euro. In deze prijs is een LPG-installatie inbegrepen, wat de nieuwkomer ook milieuvriendelijk maakt.

Dacia Jogger © Dacia

Volgens woordvoerder Karl Schuybroek heeft Dacia Belux sinds de lancering begin van dit jaar al meer dan 700 bestellingen van de Jogger binnen, vier op de tien kopers opteren voor LPG. 'Met een marktaandeel van 6 procent staat Dacia in de top 5 qua particuliere verkoop. De spectaculaire groei van de voorbije jaren is te danken aan de ongeëvenaarde prijs/kwaliteit verhouding. In plaats van een auto ingewikkeld en dus duur te maken, zoeken onze ingenieurs en designers in elke fase van het ontwikkelings- en productieproces consequent naar de beste kwaliteit voor de laagste prijs. Zij kunnen daarbij beroep doen op de knowhow en ervaring van Renault, bovendien delen wij alle belangrijke onderdelen en componenten met ons moedermerk.'

Ook inzake logistiek kiest Dacia voor de meest kostenefficiënte oplossing. Zo gebeurt het transport van onderdelen en kant-en-klare modellen zoveel mogelijk via het water. 'Dat is niet de snelste maar veruit de goedkoopste manier. Vele beetjes maken uiteindelijk een groot verschil waardoor Dacia erin slaagt de goedkoopste op de markt te blijven.'

Zwitsers zakmes

Het mag gezegd: sinds Dacia in 1999 is overgenomen door Renault is het de kampioen van de slimme keuzes. Zo verenigt nieuwkomer Jogger het beste van twee belangrijke segmenten: de lengte en interieurruimte van een break en de look van een SUV, te vergelijken met de veelzijdigheid van een Zwitsers zakmes. Met die kanttekening dat de Jogger wordt aangeboden tegen de beste verhouding prijs/kwaliteit op de markt.

De kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking binnenin ligt op het niveau van vergelijkbare modellen van de grote volumemerken, ondanks een prijsverschil van 10.000 euro en meer. De Jogger ontpopt zich tot de ideale partner voor (grote) gezinnen, want ook qua passieve en actieve veiligheid beantwoordt hij aan de geldende normen. Hij beschikt over een verstevigde koetswerkstructuur, automatische noodremhulp en dodehoeksensor. Daarnaast is hij uitgerust met een parkeerhulp- en vertrekhulpsysteem op hellingen. Snelheidsbegrenzer, een ESC-systeem van de nieuwste generatie en automatische lichten zijn standaard.

Zoals gezegd is de Jogger verkrijgbaar met vijf of zeven plaatsen en drie afwerkingsniveaus (Essentiel, Comfort en Extreme) en zes koetswerkkleuren. Met een lengte van 4,55 meter is de nieuwkomer het langste model in het Dacia-gamma, het volume van de koffer varieert van 160 tot 774 liter. Bouw je de derde zetelrij uit en klap je de tweede zetelrij neer, ontstaat het grootste laadvolume op de markt. De tweede en derde zetelrij bieden hetzelfde comfortniveau als de voorste zetels, het kantelmechanisme van de tweede zetelrij vergemakkelijkt de toegang tot de derde rij die comfortabel plaats biedt aan twee volwassenen.

Dacia Jogger © Dacia

Bij zijn lancering staan twee motoren ter beschikking in combinatie met een handgeschakelde 6-bak: de gloednieuwe driecilinder TCe 110-benzinemotor en de ECO-G 100 motor op benzine en LPG. Dacia is overigens de enige constructeur die zijn compleet modellenaanbod vanaf fabriek aanbiedt met een benzinemotor en LPG. De looptijd van de garantie, de onderhoudskosten en -intervallen alsook de kofferinhoud zijn gelijk aan die van de benzineversie. De LPG-tank bevindt zich op de plaats van het reservewiel. Het WLTP-verbruik van de ECO-G 100 motor bedraagt 6,0 l/km, de CO 2 -uitstoot 119 g/km. Wanneer de Jogger op LPG rijdt, stoot hij gemiddeld 10 procent minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor. Dankzij een benzinetank van 50 liter en een LPG-tank van 40 liter beschikt de Jogger over een rijbereik van 1.000 kilometer. Een hybrideversie volgt in de loop van 2023. Dacia bevestigt zo zijn engagement om duurzame mobiliteit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.

Ruime keuzevrijheid

De nieuwkomer biedt de keuze uit drie multimediasystemen zodat iedereen het uitrustingsniveau kan kiezen dat past bij zijn of haar wensen en budget, van het handige mediacontrol met of zonder smartphone-mirroring tot media navi met geïntegreerd navigatiesysteem en draadloze wifi-connectie voor zowel Apple CarPLay als Android Auto. Achteruitrijcamera, automatische airconditioning, handenvrije contactkaart en twee klaptafeltjes met bekerhouder voor de tweede zetelrij zijn standaard in de Extreme-uitvoering. Verwarmbare voorzetels, dodehoekdetectie, parkeerhulpsysteem en een geassisteerde parkeerrem zijn een optie.

De Jogger is herkenbaar aan Dacia's typische grote radiatorrooster en aan de Y-vormige lichtsignatuur, de voor- en achterlichten gebruiken led-technologie. Vanaf het tweede afwerkingsniveau (Comfort) beschikt de Jogger over eenvoudig moduleerbare dakstangen, in de lengterichting dragen die bij tot de avontuurlijke look van de Jogger, in het dwarse stand doen ze dienst als dakdrager van dakkoffers of ski's tot 80 kilogram.

Hoewel zijn avontuurlijke look en verhoogde bodemvrijheid laten vermoeden dat hij naar het voorbeeld van de Duster ook geschikt is voor off road, is dat niet het geval. De Jogger staat op het CMF-B-platform van Dacia dat ook wordt gebruikt door de Sandero en Logan en dat niet uitgebreid kan worden met vierwielaandrijving.

Dacia Jogger © Dacia

Auto van het Jaar

Verwacht van een 7-zitter met een 1 l. driecilinderbenzinemotor die in zijn duurste uitvoering amper 18.840 euro kost geen sportieve prestaties of superieur comfort. Dat is onmogelijk. Wie daarentegen op zoek is naar een zeer ruime, gebruiks- en milieuvriendelijke gezinswagen doet aan de Jogger een uitstekende zaak. Hij is goedkoop in aankoop en onderhoud, rijdt comfortabel, schakelt vlot en is zuinig, omdat hij weinig weegt. Alvast één Belgisch jurylid van de verkiezing Auto van het Jaar noemde de Jogger een 'ernstige kandidaat voor de nominatie Auto van het Jaar 2023'. Een groter compliment kan men de nieuwkomer niet geven.

Nieuw gezicht van Dacia-concessies Sinds vorig jaar heeft Dacia een nieuw logo, in de loop van dit jaar krijgen ook de dealerships een nieuw gezicht. Volgens directeur marketing Thomas Brient bestond de uitdaging erin onze nieuwe visuele identiteit te integreren in de structuur van de concessies. 'Het kleurenpalet is zeer herkenbaar en de signalisatie (grote totem, vlaggen) rond het hoofdgebouw is van ver zichtbaar. Het gebruik van hout en kleuren zoals kakigroen bevestigen Dacia's band met de natuur en is een referentiepunt voor onze klanten.' Op de Belgisch-Luxemburgse markt zal de concessie van Groep Paesmans in Beringen in de loop van de maand maart het startschot geven aan de uitrol van de nieuwe visuele identiteit van het Dacia-dealernet in ons land.

Dit wordt het nieuwe gezicht van het Dacia-dealernet. De transformatie start vanaf maart. © Dacia

