Dacia houdt je warm

Als reactie op de betalende opties die overal opduiken, zoals zetelverwarming, biedt Dacia een gratis warmwaterkruik aan als alternatief. Origineel.

Connectiviteit en online updates zijn vandaag kernwoorden in de autosector die beweert dat dit allemaal de consument ten goede komt. Mooi, maar alleen moet die daar vaak extra voor betalen. Er is het bekende voorbeeld bij BMW, waar je zelfs de zetelverwarming van je eigen wagen moet huren in sommige gevallen. Te gek…

Analoge zetelverwarming

Bij Dacia besloten de marketingjongens van het Britse filiaal een ludieke actie op te zetten om de draak te steken met deze nieuwe trend van betalende opties. Zo wordt nu de ‘Heated Seat Saviour’ uitgedeeld. Dit is een ingenieuze ‘analoge’ zetelverwarming die eigenlijk bestaat uit een… warmwaterkruik. Een eenvoudig maar beproefd systeem om je billen ook in de wagen warm te houden op ijskoude dagen.

Interesse? Loop niet meteen naar de Dacia-verdeler want het aanbod geldt momenteel enkel in het Verenigd Koninkrijk, al kunnen de Belgische dealers het idee misschien overnemen. Overigens: sommige uitvoeringen van de Dacia’s hebben wel degelijk zetelverwarming.