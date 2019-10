Als we kijken naar de jongste inschrijvingen van nieuwe voertuigen in België, valt op dat Dacia het erg goed doet met een 10de plaats tussen de best verkopende merken. Toch heeft het merk in de voorbije twee jaar geen nieuwe modellen meer gelanceerd.

Eind september stond de teller bij Dacia op ruim 17.000 inschrijvingen van nieuwe auto's in België, een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2018 en dat in een krimpende markt. Dit is een opmerkelijk resultaat want het Frans-Roemeense staat in de rangschikking vóór merken als Hyundai, Volvo, Skoda of Toyota. Niet meteen de minste concurrenten die bovendien nieuwere en meer dynamische modellen (waaronder SUV's) hebben gelanceerd. Dacia heeft de afgelopen twee jaar geen nieuwigheden gelanceerd, sinds de introductie van de huidige Duster. Dit bewijst eens te meer Dacia's succesvolle strategie: een beperkter gamma - zowel qua modellen als motoraanbod - en een lage prijs. In een aarzelende markt (toekomst van de diesel, nieuwe fiscaliteit) geven veel automobilisten er de voorkeur aan een meer bescheiden auto, zonder dat ze daar waanzinnige bedragen voor moeten betalen. Deze aanpak zien we niet langer alleen bij gezinnen met een laag inkomen, steeds meer huishoudens met een gemiddeld inkomen kopen een Dacia als "slimme" mobiliteit. Dacia's volgende nieuwe model wordt waarschijnlijk de nieuwe generatie Sandero, een compacte berline die de goede verkoopcijfers van het merk moet bestendigen. (Belga)