nieuws

Dacia Duster is nieuwe pausmobiel

Renault schonk Paus Franciscus een Dacia Duster 4x4, die speciaal ontworpen is om in de mobiliteitsbehoeften van de paus te voorzien. Het voertuig werd gisteren in Vaticaanstad geleverd.

Dacia Duster is nieuwe pausmobiel © belga