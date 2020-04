In de lente van 2010, precies 10 jaar geleden, werd de Dacia Duster in wereldpremière onthuld op het Salon van Genève. Tot nu toe werden er wereldwijd ongeveer 3,1 miljoen Dusters verkocht onder de merknamen Dacia en Renault, waarvan 62.000 exemplaren op de Beluxmarkt.

De tweede generatie Duster kwam in 2018 op de markt en bevestigde het succes van dit model. Met meer dan 7.700 inschrijvingen in 2019 blijft de Duster met stip het meest succesvolle Dacia-model op de Beluxmarkt. Momenteel bedraagt de basisprijs 12.190 euro, waarmee de Dacia Duster de meest betaalbare SUV op de markt blijft. Twee jaar geleden zette Dacia een belangrijke stap qua ontwikkeling met de lancering van de tweede generatie Duster die op alle vlakken werd verbeterd. Naast de vernieuwde motorisaties en het aantrekkelijke design, zijn er tal van comfortelementen die worden overgenomen van voertuigen uit een hoger segment, wat het gebruiksgemak van de wagen flink verbetert. We denken bijvoorbeeld aan een automatische klimaatregeling, de sleutelkaart met automatische ontgrendeling en het perifeer 360° camerasysteem. Momenteel verkoopt de Renault Groep de Duster in meer dan 100 landen wereldwijd. Aanvankelijk werd de wagen enkel in Europa verkocht onder de merknaam Dacia. Sinds 2011 werd hij wereldwijd gecommercialiseerd en in Latijns-Amerika, Oekraïne, Afrika, Rusland en Indië wordt hij met een Renault-badge verkocht. De Duster wordt op dit ogenblik in Roemenië, Brazilië, Colombia, Rusland en Indië geproduceerd. (Belga)

